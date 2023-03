Pablo abraça Christian após gol do Athletico: artilheiro do Furacão teve tarde de garçom na Arena da Baixada (Foto: Valquir Aureliano)

O Athletico está na final do Campeonato Paranaense de 2023. Ainda invicto na competição, o Furacão venceu neste domingo (26 de março), em plena Arena da Baixada e no dia do aniversário do clube, o Maringá por 1 a 0. O gol da vitória veio já no segundo tempo e foi marcado por Christian, em jogada criada por Léo Cittadini e Pablo.

A partida, contudo, foi bastante complicada para o time da capital, que teve um desempenho abaixo do esperado e viu a equipe do interior criar uma série de boas chances para abrir o placar. Como não soube aproveitar as oportunidades, o Dogão acabou sendo punido já no fim da partida, aos 43 minutos da etapa complementar, quando saiu o gol solitário do rubro-negro.

CONFIRA O RELATO COMPLETO DA PARTIDA: Athletico “joga pro gasto”, vence o Maringá na Arena da Baixada e celebra seus 99 anos com vaga na final do Campeonato Paranaense

Abaixo, você confere a avaliação do desempenho de cada um dos jogadores athleticanos que estiveram em campo na Arena da Baixada neste domingo.

ATUAÇÕES DO ATHLETICO

Bento (6,5)

Fez uma boa defesa e operou um milagre em chute de Bianqui, aos 8-2º, para evitar que o Maringá abrisse o placar.

Khellven (5,5)

Razoável na fase defensiva, mas ficou devendo no apoio. Uma única boa aparição no ataque, que não gerou perigo.

Madson (6,0)

Entrou aos 21-2º e conseguiu dar mais equilíbrio ao time, melhorando a marcação e saída de jogo.

Zé Ivaldo (5,5)

Cometeu um erro grave de saída de bola aos 11-2º que só não virou gol por sorte (e pela falta de pontaria de Bianqui).

Thiago Heleno (6,5)

Foi firme na marcação e levou perigo em jogadas aéreas no ataque.

Fernando (5,5)

Teve dificuldade na marcação, especialmente nos embates contra Robertinho.

Erick (6,0)

Perdeu a melhor chance de gol do Athletico, aos 22-1º. Atuação irregular.

Hugo Moura (6,0)

Entrou aos 21-2º e deu mais força à marcação rubro-negra no meio de campo, fechando buracos.

Fernandinho (6,5)

Cresceu muito na reta final da etapa inicial, defendendo bem e criando jogadas de perigo. Apagado no 2º tempo.

Vitor Bueno (6,0)

Criou uma boa jogada e conseguiu uma finalização perigosa, mas em outros momentos ‘se escondeu’ do jogo.

Alex Santana (5,5)

Entrou na volta do intervalo e teve uma participação discreta na partida.

Terans (6,0)

Apareceu num lance logo no começo de jogo e depois só criou algo na bola parada.

Christian (7,0)

Entrou aos 21-2º e conseguiu marcar, já no fim da partida, o solitário gol da vitória athleticana.

Cuello (6,5)

Foi quem mais tentou criar alguma coisa no setor ofensivo, sendo uma ameaça constante ao adversário.

Léo Cittadini (7,0)

Entrou aos 32-2º. Quase marcou um tento em sua primeira participação e criou a jogada do gol.

Pablo (6,5)

Movimentou-se muito no ataque, criou oportunidades e deu a assistência para o gol de Christian.