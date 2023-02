Vitor Bueno comemora gol em Athletico 5×0 Azuriz (Crédito: Divulgação/Valquir Aureliano)

O técnico do Athletico Paranaense, Paulo Turra, elogiou o desempenho da dupla formada por Vitor Bueno e Terans, após a goleada por 5 a 0 sobre o Azuriz, nessa quarta-feira (dia 1º). Em 2022, com o técnico Felipão, os dois disputaram a mesma posição (meia ofensivo centralizado) e raramente jogaram juntos. Em 2023, já começaram atuando juntos em duas partidas (contra o Foz e contra o Azuriz).

Para encaixar os dois, Turra manteve o mesmo esquema tático 4-2-3-1 usado por Felipão em 2022. A diferença é que Vitor Bueno e Terans revezam entre a meia-ponta direita e a posição de meia ofensivo centralizado. E Cuello fica fixo na esquerda.

Na entrevista coletiva dessa quarta-feira, Turra deu entender que, quem joga pelo lado do campo, precisa de maior aplicação defensiva, já que precisa recuar e ajudar o lateral a fechar o lado do campo. “São dois fora de série. Com os dois, a gente fica um pouco vulnerável na parte sem a bola”, disse. No entanto, o treinador afirmou que ambos estão demonstrando “comprometimento” dentro de campo para ajudar na parte defensiva. E afirmou que aposta na tática da pressão pós-perda para compensar essa vulnerabilidade. “Esse perde-pressiona a gente trabalha muito. Independente de onde o jogador esteja em campo, tem que pressionar, porque facilita muito a parte defensiva. Esse perde-pressiona dá o equilibrio que falta”, declarou.

O treinador também comentou sobre as opções no elenco e sobre as substituições. “O Rômulo saiu porque torceu o tornozelo. Eu tenho a fecilidade de sair Rômulo e entrar Canobbio. Sou muito grato porque tenho essas opções. A competitivade que eles impõem pro nosso jogo é muito interessante”, comentou.

No domingo, o Athletico enfrenta o Coritiba na Arena da Baixada, pela sétima rodada do Paranaense. “Chegamos fortes, principalmente mentalmente. A gente fomenta isso no dia a dia”, afirmou.