Paulo Turra durante Athletico x Maringá, na Arena da Baixada (Crédito: Valquir Aureliano)

O técnico do Athletico Paranaense, Paulo Turra, elogiou a festa proporcionada por mulheres e crianças na Arena da Baixada, nesse sábado, na vitória por 1 a 0 sobre o Maringá. Homens não puderam entrar no estádio, como parte de punição imposta pelo TJD-PR, e o estádio quase lotou. Foram 32.031 pessoas presentes, o que pode se tornar a maior presença de público feminino e infantil na história do futebol. “Acredito que seja recorde no Guinness Book”, declarou, em entrevista coletiva.

Turra destacou o clima na Arena. “Foi muito bacana. Tenho certeza que os jogadores, no interior deles, tinham essa boa pressão na sua mente, porque esposas e filhos deles estavam lá”, afirmou. “A principal mensagem é de paz. Torcer pelo seu clube, com paixão, com carinho”, disse.

SUFOCO NA BOLA ALTA

Turra foi perguntado sobre a dificuldade do Athletico em se defender em lances de bola aérea. Para ele, essa situação não pode se ‘tornar uma neura’ . “Porque todos os campeonatos do mundo a bola parada está sendo decisiva. Inclusive a Copa do Mundo”, afirmou. “Hoje a gente modificou o posicionamento dos zagueiros na área. O que a gente pode fazer é minimizar essa questão dos erros na bola aérea. Estamos dando atenção especial a esse detalhe, usando todas as ferramentas”, destacou. “Temos que olhar do outro lado também. Temos uma equipe com uma característica. Não temos uma equipe tão alta”, disse.

DESEMPENHO

O técnico do Athletico elogiou a eficiência da equipe no setor ofensivo. “Todos os gols que fizemos até agora foram em jogadas que trabalhamos nos treinamentos. Ficamos muito orgulhosos quando isso acontece”, disse. “Temos 19 dias de trabalho em campo até agora”, comentou.

ADVERSÁRIO

Turra destacou que o Maringá está em um estágio mais avançado de preparação. “É uma equipe que tem oito jogos na temporada, porque disputou cinco jogos em um Torneio de Verão. E é a base do vice-campeão de 2022”, analisou.

BENTO

O goleiro Bento precisou salvar o Athletico e garantir o resultado. Paulo Turra, porém, fez pouco caso da produção do Maringá. “O adversário deu uns dez chutes a gol. Foram dois perigosos e duas grandes defesas. No mais, foram chutes de fora da área. Teve um cabeceio. Ponto”, argumentou.