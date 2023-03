Paulo Turra (Crédito: Valquir Aureliano)

O técnico do Athletico Paranaense, Paulo Turra, explicou sua decisão de começar com Vitor Roque no banco e com Pablo como titular neste sábado (dia 18), contra o Maringá. Segundo o treinador, Pablo começou jogando para ajudar na bola parada defensiva, que é um ponto fraco do time da capital e um ponto forte da equipe do Interior. Além disso, o veterano foi importante para desgastar fisicamente a defesa adversária. O novato Vitor Roque entrou nos 20 minutos finais e levou a melhor sobre defensores já desgastados.

“Temos um grupo muito equlibrado. Não temos titulares absolutos. É jogo a jogo”, declarou Turra, em entrevista coletiva. “O Pablo é nosso goleador. E o Pablo cansou o adversário hoje, serviu de ‘sparring’”, disse. “Dos 22 gols do Maringá, 13 foram em jogadas de bola parada. O ponto forte deles é bem ali onde o Pablo se posiciona na bola parada defensiva. Tínhamos certa dificuldade na bola parada. Então, também passou por essa questão”, argumentou.

Sobre o jogo, Turra explicou que o Athletico sofreu para se adaptar à marcação individual feita pelo Maringá no primeiro tempo. “Tivemos dificuldade no primeiro tempo. Eles marcam por encaixe e fazem isso bem. Fizemos alguns ajustes no intervalo e melhoramos. Aí entra a qualidade da nossa equipe”, analisou. “Acredito que ao final venceu a equipe que fez mais por merecer”, disse. “A gente sabia que seria um jogo muito difícil”, completou.

Em relação ao placar e à vantagem na partida de volta, na Arena da Baixada, o técnico foi cauteloso. “É uma vantagem boa, mas vamos continuar trabalhando sério. Bobo é quem acha que ainda tem bobo no futebol”, disse.