Paulo Turra (Crédito: Franklin de Freitas)

O técnico do Athletico Paranaense, Paulo Turra, explicou a opção por usar força máxima nas duas primeiras rodadas do Campeonato Paranaense. Ele escalou todos os titulares disponíveis nos dois primeiros jogos. A única troca da primeira para a segunda rodada foi a volta do zagueiro Thiago Heleno ao time, após se recuperar de problemas de saúde.

“Em termos físicos, esses jogadores se encontravam em boa condição. Estamos em um processo de alicerçar nossa equipe. Temos que ter uma base para dar sustentação ao trabalho, para que daí sim a gente possa pensar em mudar. Mas neste momento, acho muito importante que a gente tenha essa base para servir como alicerce”, disse Turra, em entrevista coletiva.

Em anos anteriores, o Athletico usou a equipe de aspirantes na maior parte do Paranaense, exatamente para permitir que os titulares fizessem uma pré-temporada completa. Dessa vez, o calendário de 2022, com a Copa do Mundo em novembro e dezembro, alterou os planos. O time principal do Furacão começou a pré-temporada em dezembro e já em janeiro tem condicionamento físico, técnico e tático para competições.

Em relação ao desempenho do time, Turra elogiou. “Estou muito feliz, muito grato a nossos atletas, que mesmo com uma curta pré-temporada, estão fazendo tudo e mais um pouco do que trabalhamos. Hoje, marcamos dois gols em jogadas trabalhadas, que treinamos insistentemente. Agradeço por eles entenderem rapidamente a metodologia de trabalho e as ideias de jogo. Duas vitórias fora de casa é muito bom. Agora vamos pensar no terceiro passo”, afirmou o técnico.

MULHERES

Nos dois próximos jogos, no sábado contra o Maringá e na quarta-feira contra o Foz, ambos na Arena da Baixada, o Athletico só vai receber mulheres e crianças no estádio. “Acho uma alternativa muito sadia. Tenho certeza que nossas torcedoras e nossos torcedores mirins estarão em peso no sábado e também no próximo jogo. Será um público diferente e estamos curiosos para ver como será. Ficamos muito felizes por eles terem essa oportunidade”, afirmou Turra. Uma punição do TJD-PR estabeleceu que homens maiores de 12 anos estão vetados por dois jogos na Arena.