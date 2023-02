Paulo Turra (Crédito: Valquir Aureliano)

O técnico do Athletico Paranaense, Paulo Turra, falou sobre a conquista antecipada do primeiro lugar do Campeonato Paranaense, garantida com a vitória sobre o Cascavel, nessa quinta-feira (dia 16). Na mesma entrevista coletiva, também respondeu sobre a necessidade de reforços e comentou sobre a possibilidade dos centroavantes Vitor Roque e Pablo jogarem juntos. Veja declarações do treinador:

PRIMEIRO LUGAR E VANTAGENS NO PARANAENSE

“Primeiramente agradecer nosso grupo de atletas e nossa torcida. Nosso primeiro objetivo do campeonato foi alcançado, que era a classificação em primeiro lugar. Isso é muito importante. O Athletico é muito forte dentro de casa e vamos trazer as decisões para dentro de casa. Esse é o primeiro passo de vários que temos pela frente”

DESEMPENHO

“Quanto ao jogo, conversei com eles, bem calmo, no intervalo. Mostrei alguns lances. A gente estava um pouquinho moroso, lento nas ações. Mostrei que a gente tinha que ser mais intenso.

Às vezes, a gente dá um estalo neels. Foram muito melhores no segundo tempo. O importante é que entenderam meu pedido no intervalo e o time melhorou bastante”

PABLO E VITOR ROQUE JUNTOS

“Posso colocar Pablo e Vitor Roque. Assim como estão jogando juntos Vitor Bueno e Terans. Com a bola, eles são muito bons. O que eles têm que saber é que, sem a bola, têm que ter atitude, têm que correr. Não vejo nenhum problema. Eles já jogaram juntos na semifinal contra o Palmeiras”

REFORÇOS

“No momento, estou muito satisfeito com os jogadores que o Athletico tem hoje. Esses jogadores nos levaram ano passado para o vice da Libertadores e o sexto lugar do Brasileirão. Agora é lógico que o Athletico, dentro da sua direção, é um clube que está sempre aberto para boas oportunidades, para bons jogadores, dentro das características que nossa equipe tem”