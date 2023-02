Turra recebe homenagem do Cianorte, clube que trabalhou como técnico de 2011 a 2013 e em 2016 (Crédito: Divulgação/Athletico/Gustavo Oliveira)

O técnico do Athletico Paranaense, Paulo Turra, explicou o recuo da equipe no segundo tempo da vitória por 1 a 0 sobre o Cianorte, nessa quarta-feira (dia 8). Na mesma entrevista coletiva, também elogiou o volante Fernandinho, 37 anos, que atuou por 90 minutos no Atletiba do último domingo e por mais 90 minutos contra o Cianorte.

“Suportamos a pressão”, disse turra. “E saímos com três pontos, que é o mais importante”, destacou. “Fizemos o gol e tivemos outras oportunidades. Fizemos um bom primeiro tempo”, comentou. No segundo tempo, o time recuou e sofreu pressão. “Baixamos mais as linhas por todo contexto”, declarou, citando o campo de jogo — “o gramado que eles estão acostumados”. “Tivemos oportunidades para matar o jogo. Não fizemos e daí a gente sofreu”, afirmou. “O Cianorte é uma equipe muito forte fisicamente, com jogadores interessantes”, declarou.

Perguntado sobre o volante Fernandinho, com 180 minutos em campo nos últimos dois jogos, Turra rasgou elogios. “O que eu vou falar? É um cara espetacular. Tem 37 anos e jogou dois jogos de muita intensidade. É um cara fora de série, de outro patamar. Está nos ajudando muito, não só dentro de campo. No contexto geral, pros jogadores mais jovens. E não é nenhuma surpresa”, comentou.

Já o técnico Alexandre Gallo, do Cianorte, elogiou seus jogadores e criticou a arbitragem. “Muito contente com a equipe. Poderíamos ter feito três gols”, disse. “Não gosto de falar sobre arbitragem, mas os critérios foram muito diferentes para Cianorte e Athletico”, declarou.