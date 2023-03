Thiago Heleno (Crédito: Franklin de Freitas)

O técnico do Athletico, Paulo Turra, não revelou qual será a estratégia do clube em relação aos quatro jogadores suspensos pela briga no Atletiba. Na entrevista coletiva após a goleada sobre o Independente São Joseense (ISJ), na Arena da Baixada, no último domingo (dia 12), ele foi perguntado se o clube pode entrar com o pedido de efeito suspensivo e tentar a liberação dos zagueiros Thiago Heleno e Pedro Henrique, do lateral-esquerdo Pedrinho e do volante Christian para as semifinais do Campeonato Paranaense.

“Eu quero os jogadores, mas quem responde por essa parte é o jurídico e o departamento de futebol. Eu me dirijo diretamente ao professor Felipe (Scolari, diretor técnico) e ao Mattos (Alexandre, CEO). E aí eles colocal com a parte jurídica. Ponto”, declarou Turra.

No dia 1º de março, a 3ª Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná (TJD-PR) puniu cinco jogadores do Athletico pela briga generalizada no jogo contra o Coritiba, em 5 de fevereiro, na Arena da Baixada. Os zagueiros Thiago Heleno e Pedro Henrique pegaram quatro jogos de suspensão, o lateral-esquerdo Pedrinho, seis jogos, o volante Christian, quatro, e o meia Terans, dois.

AS PUNIÇÕES

Decisão do TJD-PR sobre a briga no Atletiba

Pedrinho (Athletico): 6 jogos

Thiago Heleno (Athletico): 4 jogos

Pedro Henrique (Athletico): 4 jogos

Christian (Athletico): 4 jogos

Terans (Athletico): 2 jogos

PUNIÇÕES RESTANTES

Suspensões que ainda faltam cumprir

Pedrinho (Athletico): 3 jogos

Thiago Heleno (Athletico): 1 jogo

Pedro Henrique (Athletico): 1 jogo

Christian (Athletico): 1 jogo

Terans (Athletico): cumprida

Os cinco cumpriram uma partida de suspensão cada, a título de ‘suspensão automática’ por cartão vermelho, na rodada seguinte ao Atletiba. Nos dois jogos contra o São Joseense, pelas quartas de final, o quinteto cumpriu mais dois jogos. Com isso, Terans está livre da punição. Para Pedrinho, ainda restam mais três partidas. Para os outros três jogadores, faltam mais um jogo de suspensão.

O Athletico tem direito a entrar com um recurso, levando o caso uma instância acima (Pleno do TJD-PR). Junto com o recurso, pode pedir um efeito suspensivo, medida que anula provisoriamente a punição até o julgamento definitivo do caso. O clube tem esperado um momento estratégico para fazer isso e contar com os jogadores em campo.

ESCALAÇÃO

Sem a dupla de zagueiros, o técnico Paulo Turra vem formando a zaga com Zé Ivaldo e Matheus Felipe. Na lateral-esquerda, Fernando vem sendo o titular, mas o meio-campista Léo Cittadini foi utilizado nessa posição no segundo tempo contra o ISJ – e ganhou elogios do treinador. Já o volante Christian vinha atuando em posições mais avançados e não vinha começando como titular desde que Paulo Turra assumiu o comando.