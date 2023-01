Arriagada (Crédito: Divulgação/Athletico/José Tramontin)

O técnico do Athletico Paranaense, Paulo Turra, avisou que deve estrear mais um reforço na próxima partida. Dos três contratados para 2023, só o lateral-direito Madson, 31 anos, atuou na temporada – começou jogando contra o Foz, na última quarta-feira. O próximo a estrear deve ser o lateral-esquerdo Fernando, 23 anos, que veio da Chapecoense. Já o centroavante chileno Luciano Arriagada, 20 anos, ainda não tem previsão para entrar em campo.

No sábado às 16 horas, o Athletico joga no Estádio do Pinhão, em São José dos Pinhais, contra o Independente São Joseense, pela quinta rodada do Campeonato Paranaense. Para este jogo, Turra deve fazer mais mudanças na escalação. No último jogo, trocou cinco peças. Ele não citou nomes, mas citou que Fernando deve ser titular. “O Fernando ainda não tem condicionamento para 90 minutos. Mas, para o próximo jogo, é uma peça bem cotada para iniciar a partida”, disse, em entrevista coletiva.

Sobre Arriagada, o técnico ainda não tem uma previsão para a estreia. “É um jovem. Vem treinando e evoluindo nos treinos. É um guri ainda, mas tem potencial muito bom”, declarou.

DESEMPENHO

Turra também falou sobre o desempenho do time contra o Foz. “Dentro da ideia que preparamos o jogo, era uma equipe para ter mais posse de bola, mais aproximação, eles foram muito bem. A gente teve posse, teve domínio de jogo. Era o que eu queria e foi o que eles fizeram dentro de campo. Tivemos umas dez chances de gol, mas o importante para mim neste momento é que a equipe construiu, pelos dois lados e por dentro. E fomos pouco questionados na parte defensiva. Estou muito satisfeito. Vamos continuar nesta linha, sempre com os ajustes necessários”, disse. “Eu fico muito satisfeito porque os atletas estão assimilando o que passamos nos treinamentos e colocando em prática em campo. Perfeição não existe, mas estamos em um volume bem interessante para início de temporada. Nesse processo vamos errar algumas vezes, mas o mais importante é o contexto geral, que está sendo muito bom”, afirmou.

O técnico novamente elogiou o público, formado apenas por mulheres e crianças. “Sobre esse público, é muito lindo a gente ver, muito bacana. E volto a falar que isso é uma mensagem de paz para todos nós. Uma torcida leve, apaixonada, com o grito de paixão pelo clube. A gente fica muito grato por ter essa oportunidade de estar entre eles. E também conseguimos oferecer um bom jogo. Então, fico muito feliz”, destacou.