Terans e Guerrón (Crédito: Valquir Aureliano)

O meia David Terans, 28 anos, chegou à marca de 28 gols em 103 jogos pelo Athletico Paranaense. Na última quarta-feira (dia 1º), ele fez dois gols na vitória por 5 a 0 sobre o Azuriz, na Arena da Baixada, pelo Campeonato Paranaense. Com isso, o uruguaio superou o equatoriano Joffre Guerrón e passa a ser o segundo estrangeiro com mais gols pelo clube no milênio.

O ponta Guerrón marcou 27 gols em 82 jogos pelo Athletico entre 2010 e 2012. Hoje, aos 37 anos, não atua mais no futebol profissional.

Terans só fica atrás do meia-atacante colombiano David Ferreira, que fez 38 gols em 178 jogos pelo Athletico entre 2005 e 2009. Hoje, com 43 anos, o jogador está aposentado.

ESTRANGEIROS COM MAIS GOLS PELO ATHLETICO NO MILÊNIO

Mais gols pelo clube em todas as competições desde 2001

Jogador Posição Gols Jogos Média Período 1º David Ferreira meia-atacante 38 178 0,21 2005-09 2º Terans meia/ponta 28 103 0,27 2021-23 3º Guerrón ponta 27 82 0,33 2010-12 4º Marco Rubén centroavante 13 42 0,31 2019 5º Federico Nieto centroavante 13 48 0,27 2010-12 6º Lucho González volante/meia 10 160 0,06 2016-21

COMPETIÇÕES

O meia uruguaio fez a maioria dos seus gols pelo Athletico no Brasileirão. Dos 28 gols, 18 foram na primeira divisão nacional. Terans pouco disputou o Paranaense. Apesar de estar no clube desde 2021, soma apenas nove partidas (e quatro gols) pela competição estadual.

Gols de Terans pelo Athletico em cada competição

Brasileirão: 18 gols em 60 jogos

Paranaense: 4 gols em 9 jogos

Libertadores: 2 gols em 12 jogos

Copa do Brasil: 2 gols em 13 jogos

Recopa Sul–Americana: 1 gol em 2 jogos

Copa Sul–Americana: 1 gol em 7 jogos

Já Guerrón marcou a maioria dos seus gols no Paranaense (10 gols) e na Copa do Brasil (mais 10). Pelo Brasileirão, foram sete gols.

BRASILEIRÃO

Terans é o segundo estrangeiro com mais gols pelo Athletico na história do Brasileirão (de 1971 a 2023). Só fica atrás de David Ferreira, que fez 22 gols em 118 jogos pelo Furacão na Série A.