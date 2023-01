Torcedoras do Athletico em frente à Arena da Baixada (Crédito: Valquir Aureliano)

Torcedoras do Athletico Paranaense se reuniram na praça Afonso Botelho, em frente à Arena da Baixada, antes da partida contra o Maringá, marcada para esse sábado (dia 21) às 16 horas. Clique aqui para ver o vídeo.



























Torcedoras do Athletico em frente à Arena da Baixada (Crédito: Valquir Aureliano)

Torcedoras do Athletico em frente à Arena da Baixada (Crédito: Valquir Aureliano)

Torcedoras do Athletico em frente à Arena da Baixada (Crédito: Valquir Aureliano)

Torcedoras do Athletico em frente à Arena da Baixada (Crédito: Valquir Aureliano)

Torcedoras do Athletico em frente à Arena da Baixada (Crédito: Valquir Aureliano)

Torcedoras do Athletico em frente à Arena da Baixada (Crédito: Valquir Aureliano)

Torcedoras do Athletico em frente à Arena da Baixada (Crédito: Valquir Aureliano)

Torcedoras do Athletico em frente à Arena da Baixada (Crédito: Valquir Aureliano)

Torcedoras do Athletico em frente à Arena da Baixada (Crédito: Valquir Aureliano)

Torcedoras do Athletico em frente à Arena da Baixada (Crédito: Valquir Aureliano)







Torcedoras do Athletico em frente à Arena da Baixada (Crédito: Valquir Aureliano)

No jogo, o Athletico vai cumprir parte de uma punição aplicada pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná (TJD-PR), de perda de dois mandos de campo, por causa de brigas em 2022. Em vez de portões fechados (sem público), foi adotada a restrição para homens, permitindo apenas o acesso de mulheres e menores de 12 anos no estádio, mediante entrega de 1kg de alimento não perecível.