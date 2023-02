Reprodução / Twitter Red Bull Bragantino

O ponta Vitinho, 23 anos, deixou o Athletico Paranaense e acertou com o Red Bull Bragantino. O jogador estava emprestado pelo Dínamo Kiev até junho de 2023. Na atual temporada, ele disputava posição com Cuello pelo lado esquerdo do setor ofensivo.

A confirmação da negociação foi feita pelo Red Bull Bragantino, nas redes sociais, nesta sexta-feira (10).

Segundo a jornalista Monique Vilela, o Athletico vai receber uma compensação em dinheiro por liberar Vitinho antes do fim do empréstimo e terá uma participação nos direitos econômicos do jogador.

Vitinho tem contrato com o clube ucraniano até junho de 2026. Revelado na base do Athletico, foi vendido aos europeus por 6 milhões de euros em agosto de 2021. Com a guerra na região, retornou ao clube paranaense, por empréstimo, em abril de 2022.

O técnico Paulo Turra conta com Canobbio, Cuello, Jajá e Julimar para atuar nas pontas. Rômulo normalmente atua como centroavante, mas foi usado nas pontas em 2022 pelo técnico Felipão. Outro jogador versátil é Marcelo Cirino, em fase final de recuperação de lesão, que também atua centralizado ou pelos lados do campo.