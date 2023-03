Vitor Roque em entrevista coletiva pela seleção brasileira (Crédito: Divulgação/CBF/Rafael Ribeiro)

O atacante Vitor Roque, do Athletico Paranaense, participou na última segunda-feira (dia 20) do primeiro treino com a Seleção Brasileira, no Marrocos. Após a atividade, o atacante de 18 anos falou em entrevista coletiva e ressaltou que quer aproveitar muito a oportunidade.

“Estou muito feliz e um pouco nervoso. Não é todo dia que você está ao lado de jogadores que via na televisão. Trabalho com humildade, passo a passo, tenho certeza de que as coisas vão acontecer naturalmente e que vai ser o diferencial na minha carreira”, comemorou.

“Teve o Rodrygo, o Vinícius Junior ali, o Militão. Caras que você só vê na televisão e hoje estou dividindo o vestiário, então dá um choque de início, mas estou procurando aprender ao máximo com eles”, ressaltou

Animado com os companheiros de grupo, Vitor Roque disse que foi muito bem recebido por todos.

“Alguns fazem umas brincadeiras falando de trote, mas fui muito bem recebido. É só agradecer mesmo ao grupo por essa recepção. Não caiu (a ficha) ainda. Vai caindo aos poucos ao longo desse período”, afirmou.

Junto com Andrey, do Vasco, Vitor Roque foi o artilheiro na conquista do título Sul-americano Sub-20 disputado em fevereiro deste ano, na Colômbia, com 6 gols. O jogador disse que desde criança tem Neymar como inspiração.

“Desde pequeno sempre vi Neymar. Creio que é a figura do futebol brasileiro e é uma inspiração pra mim. Vou tentar procurar fazer a mesma história que ele fez com essa camisa da Seleção”, exaltou.

A Seleção Brasileira entra em campo no sábado, às 19 horas (Horário de Brasília), contra o Marrocos, em Tânger, no estádio Ibn Batouta.