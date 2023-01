Christian comemora gol pelo Athletico (Crédito: Franklin de Freitas)

O volante Christian, 22 anos, começou a reconquistar o espaço perdido no Athletico Paranaense. Depois de sofrer uma lesão no joelho em julho de 2022, ele teve poucas chances na equipe. Em 2022, com o técnico Felipão, só entrou em três partidas depois da contusão, somando apenas 75 minutos no gramado.

Em 2023, o jogador foi negociado com o Bahia e até se despediu do Furacão nas redes sociais. No entanto, o clube nordestino acabou desistindo da transferência nos últimos instantes. Com isso, acabou integrado ao elenco comandado pelo técnico Paulo Turra e pelo diretor Felipão.

No Campeonato Paranaense, o jogador não teve chances nas duas primeiras rodadas. Na terceira partida, contra o Maringá, entrou nos 20 minutos finais e jogou como meia ofensivo centralizado, no lugar de Terans.

Na quarta-feira, contra o Foz, Christian novamente saiu do banco e também entrou como meia ofensivo. Entrou nos 10 minutos finais e teve tempo suficiente para impressionar, marcando um belo gol, após tabelar com Jajá e com Terans.

ELOGIOS

Após o jogo, Paulo Turra elogiou o jogador e deu entender que ele terá mais chances como meia. “O Christian, dentro da posição dele, é um dos jogadores que melhor faz o que ele faz. Joga de costas para o gol e tem muita facilidade de entrar na área. Ele é um meia. Tem um poder de marcação muito forte, mas tem muita qualidade. O jogador que tem uma característica muito específica e, dentro da possibilidade, vou utilizar porque é um jogador muito interessante e muito bom”, disse, em entrevista coletiva.

MEIA OFENSIVO

Essa não foi a primeira vez que Christian jogou como meia ofensivo centralizado. Ele foi usado nessa posição pelo técnico Alberto Valentim. Outros treinadores também chegaram a escalar o volante como extremo (ou meia-ponta).

VOLANTES-ARTILHEIROS

Do Athletico Paranaense desde 2013

Jogador Gols Jogos Média de gols Hernani 19 129 0,15 Christian 15 128 0,12 Bruno Guimarães 10 106 0,09 Lucho González 10 160 0,06

ARTILHEIRO

Como volante, Christian é o jogador da posição com mais gols pelo Athletico nos últimos sete anos – foram 15 gols em 128 partidas, com média de 0,12. O último volante a superar essa marca foi Hernani (hoje com 28 anos e na Reggina, da Itália), que fez 19 gols em 129 jogos pelo Furacão entre 2013 e 2016. Assim como Christian, ele também atuou como meia ofensivo em algumas partidas.

O volante do atual elenco com mais gols pelo Athletico é Fernandinho, com 23 gols em 134 partidas (média de 0,17). Foram dois gols em 23 jogos na atual passagem (2022-23) e 21 gols em 109 partidas na primeira passagem (2003 a 2005). Fernandinho também atuou em outras funções quando surgiu no clube: foi meia ofensivo no início, depois atuou na ala-direita do 3-5-2 e chegou a atuar como segundo atacante.

OS MAIORES ARTILHEIROS

Jogadores do atual elenco com mais gols pelo Athletico

Jogador Posição Gols Jogos Média Marcelo Cirino atacante 51 236 0,22 Pablo centroavante 49 220 0,22 Terans meia 26 102 0,25 Fernandinho volante 23 134 0,17 Vitinho ponta 19 122 0,16

ELENCO

Se for atuar como volante, Christian vai enfrentar forte concorrência em 2023. O elenco conta com Fernandinho, Erick, Alex Santana, Hugo Moura e Bryan García. Já Léo Cittadini pode ser usado em todas as funções do meio-campo (volante, extremo e meia ofensivo centralizado). Para a posição de meia ofensivo centralizado, as opões de Turra são Terans e Vitor Bueno.

ESQUEMA TÁTICO

Felipão usou o esquema tático 4-2-3-1 como base em 2022 e Turra vem usando essa formação em 2023. Nesse formato, o time joga com dois volantes em linha (um pela esquerda e outro pela direita). Na linha de três, dois extremos (normalmente Canobbio na direita e Vitinho na esquerda) e um meia ofensivo centralizado.