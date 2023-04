Arena da Baixada (Crédito: Franklin de Freitas)

O jornalista João Guilherme Rodrigues, da rádio Banda B, foi vítima de atos de intolerância e ódio na Arena da Baixada, na última terça-feira (dia 25), durante o jogo entre Athletico Paranaense e CRB. O profissional trabalhava atrás de um dos gols, espaço onde os repórteres de campo atuam, quando foi xingado por um grupo de torcedores. Durante o jogo, seguranças retiraram o jornalista do local.

A ação foi filmada por um torcedor e publicada no Twitter – clique aqui para ver.

Nessa quarta-feira, vários jornalistas publicaram mensagens de solidariedade e apoio a João Guilherme Rodrigues. “Foi um absurdo o que aconteceu contigo, João. Siga firme e responda com seu bom trabalho. Abraços e força!”, escreveu Rafael Porto, da Transamérica. “Você é um ótimo profissional! Desconsidere os ignorantes”, publicou Ayrton Baptista Junior, o Tusquinha, da CBN. Linhares Junior, da Jovem Pan, também divulgou mensagem de apoio — clique aqui para ver. André Ribas, da Globo, foi outro a se manifestar em solidariedade ao colega de profissão.

João Guilherme agradeceu o apoio. “Quero aqui agradecer imensamente a todos que mandaram mensagem de carinho e prestaram apoio, cuidado e respeito por mim e pelo meu trabalho. Meu eterno obrigado, de coração. Seguimos em frente. Amanhã é outro dia. O amor que sentimos pelo Futebol é muito maior que tudo isso”, escreveu.

A Associação de Cronistas Esportivos do Paraná – ACEP saiu em defesa do jornalista e repudiou o ocorrido na Arena da Baixada. “A Associação de Cronistas Esportivos do Paraná – ACEP vem a público manifestar seu repúdio à atitude de alguns torcedores do Athletico em relação ao nosso associado João Guilherme Rodrigues, da Rádio Banda B, durante a partida entre Athletico x CRB, na Arena da Baixada (25). De forma desrespeitosa e com muita agressividade verbal, um grupo de torcedores ficou durante toda a partida xingando e buscando atrapalhar o trabalho do cronista. João Guilherme foi convidado por seguranças do Athletico a se retirar do entorno do gramado, onde realizava o seu trabalho e estava devidamente credenciado pela CBF. A ACEP se solidariza com João Guilherme e seus colegas de emissora. A associação também já oficiou a CBF e solicitou que nenhum cronista devidamente credenciado seja retirado do seu posto de trabalho. Seguimos sempre com a luta para que os cronistas esportivos possam realizar o seu trabalho com independência e sem interferências externas”, escreveu a entidade, em nota oficial.

O Athletico Paranaense não se pronunciou sobre o caso até às 15h30 dessa quarta-feira (dia 26).

A Banda B virou alvo de mensagens de ódio desde o último sábado, durante a transmissão do jogo entre Fluminense e Athletico. A rádio divulgou nota sobre o incidente – clique aqui para ver.