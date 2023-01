Kaique Rocha é apresentado no Internacional (Crédito: Divulgação/Internacional/Ricardo Duarte)

O zagueiro Kaique Rocha, 21 anos e 1,97 m de altura, chegou a Curitiba para passar pelos exames médicos de rotina e assinar contrato com o Athletico Paranaense. A proposta inicial é de um contrato de três anos.

Antes da assinatura, o jogador tenta chegar a um acordo para rescindir com a Sampdoria, da Itália, que tem vínculo com o zagueiro até junho de 2024.

Kaique custou 1,25 milhão de euros à Sampdoria em setembro de 2019. Na época, o jogador tinha 18 anos e ainda não havia estreado como profissional — era destaque nas categorias de base do Santos.

O jogador só foi estrear profissionalmente em outubro de 2020, quando atuou em jogo da Copa da Itália contra a Salernitana. Essa foi a única partida dele pela equipe principal da Sampdoria. No resto do tempo, atuou pela equipe sub-23 na Primavera 1 (competição sub-23 para clubes italianos).

Em agosto de 2021, Kaique foi emprestado ao Internacional e disputou 23 partidas pelo clube gaúcho.

ELENCO

No Athletico, Kaique Rocha vai disputar posição com Thiago Heleno, Pedro Henrique, Matheus Felipe e Zé Ivaldo. O clube paranaense também procura mais um zagueiro. Um dos nomes observados pelo clube é Joaquim, do Cuiabá, mas o clube pede R$ 20 milhões para vender o atleta.

Por enquanto, as três contratações do Athletico confirmadas para 2023 são o lateral-direito Madson (ex-Santos), o lateral-esquerdo Fernando (ex-Chapecoense) e o centroavante Luciano Arriagada (ex-Colo-Colo).