Zé Ivaldo comemora: zagueirão teve tarde de ‘Zé Rivaldo’ e marcou um golaço no Estádio do Pinhão (Foto: Valquir Aureliano)

O Athletico segue fazendo uma campanha que beira a perfeição no Campeonato Paranaense de 2023. Na tarde deste sábado (4 de março), jogando no Estádio do Pinhão contra o São Joseense, a equipe comandada por Paulo Turra manteve a invencibilidade na competição, alcançando sua 11ª vitória em 12 jogos e encaminhando a classificação para a semifinal do campeonato. E os torcedores que acompanharam a partida em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), puderam acompanhar um verdadeiro festival de gols, com vitória do time da Capital por 5 a 2.

Você pode conferir o relato completo da partida clicando AQUI.

Abaixo, você confere a avaliação do Bem Paraná sobre o desempenho dos jogadores athleticanos na partida de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense.

ATUAÇÕES DO ATHLETICO

Bento (5,0)

Fez duas boas defesas, mas falhou feio no segundo gol do São Joseense.

Khellven (7,0)

Marcou, ‘sem querer querendo’, o primeiro gol da partida, balançando a rede em seu jogo de número 150 pelo Furacão.

Madson (6,5)

Entrou na volta do intervalo. Desperdiçou uma ótima chance de gol, mas foi bem no apoio durante o segundo tempo,.

Zé Ivaldo (7,5)

Marcou um golaço, no qual roubou a bola na intermediária, arrancou e deixou dois marcadores para trás antes de finalizar pro fundo do gol.

Matheus Felipe (6,5)

Boa saída de bola e destaque nas bolas aéreas. Atuação regular e segura.

Fernando (6,5)

Apareceu algumas vezes no apoio e, num geral, foi muito seguro na marcação.

Fernandinho (5,5)

Teve uma atuação abaixo do ‘padrão Fernandinho de qualidade’. Inclusive, quase entregou um gol para o São Joseense.

Hugo Moura (6,0)

Entrou aos 19-2º e aumentou o poder de marcação do meio-campo athleticano.

Erick (7,5)

Participou da jogada do primeiro gol e sofreu o pênalti convertido por Vitor Roque.

Canobbio (6,5)

Teve mais destaque na etapa inicial, quando participou mais do jogo. Entrega-se muito quando o time está sem a bola.

Vitor Bueno (7,5)

Movimentou-se bem no ataque, aparecendo ora pelo meio, ora pela direita, e foi premiado com um golaço no segundo tempo.

Alex Santana (6,0)

Entrou aos 28-2º e ajudou a dar mais intensidade para o time na reta final da partida.

Cuello (6,5)

Foi muito participativo na etapa inicial, quando construiu mais jogadas. Depois caiu de produção e foi substituído.

Julimar (6,0)

Entrou aos 19-2º e mostrou muita disposição, mas pouco conseguiu criar, efetivamente.

Pablo (7,0)

Oportunismo para marcar o terceiro gol do Athletico e se isolar ainda mais na artilharia do campeonato.

Vitor Roque (6,5)

Entrou aos 19-2º e já no fim do jogo teve a chance de converter um pênalti, que cobrou firme e não desperdiçou.