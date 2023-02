O Flamengo tem uma nova oportunidade para esquecer de vez os fracassos na Supercopa do Brasil e no Mundial de Clubes. Nesta terça-feira, às 21h30, recebe o Independiente del Valle, do Equador, pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana. A partida será realizada no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), que deve receber um público superior a 60 mil torcedores.

No primeiro confronto, o Independiente del Valle levou a melhor ao vencer por 1 a 0, com gol de Carabajal. Assim, na volta, pode até mesmo empatar para levantar o título. O Flamengo precisa vencer por dois ou mais gols para ficar com a taça no tempo normal. Vitória brasileira por apenas um gol leva a definição à prorrogação e, caso o empate persista, aos pênaltis.

O Flamengo quer usar a partida para se reencontrar na temporada. O time já perdeu o título da Supercopa do Brasil, ao ser derrotado pelo Palmeiras, por 4 a 3. No Mundial de Clubes, caiu nas semifinais para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, por 3 a 2, e perdeu a chance de medir forças com o Real Madrid, que se sagrou campeão. Ao menos ficou com o terceiro lugar ao derrotar o Al Ahly, do Egito, por 4 a 2. Mas voltou ao Brasil com uma sensação de enorme frustração.

Mas para ser campeão, o Flamengo vai ter que mostrar um futebol bem mais efetivo do que apresentou no jogo de ida, em Quito, numa altitude de 2.850 metros, que serviu como desculpa. Para conquista o título vale tudo, inclusive, convocar a torcida para lotar o Maracanã.

Este trabalho ficou a cargo de Rodrigo Caio, perseguido por lesões e que vai ficar na reserva. Para ele a ‘força das arquibancadas’ pode ser fundamental como já aconteceu no passado. Ele citou como exemplo, a disputa com o Atlético-MG pela oitavas de final da Copa do Brasil de 2022, quando quase 70 mil torcedores empurraram o rubro-negro para a vitória por 2 a 0, superando os 2 a 1 favorável ao time mineiro em Belo Horizonte, no jogo de ida.

“Não vivemos o nosso melhor momento. Mas é quando a gente está desacreditado que a gente volta melhor e esta final pode ser a mudança na chave. Pedimos o apoio da torcida, do início ao fim, porque todos podem ter certeza que os jogadores vão se doar em campo, suando sangue para conquistar mais um título”, disse Rodrigo Caio. Criticado e pressionado, o técnico Vítor Pereira não deve fazer nenhuma mudança em relação ao time que iniciou a primeira partida. O atacante Pedro e o volante Gerson se recuperaram de lesões e estão à disposição. Pedro será titular, mas Gerson não joga desde o dia 15 e deve iniciar no banco de reservas. Assim, o meio-campo será formado por Thiago Maia, Vidal e Everton Ribeiro.

O setor defensivo também segue o mesmo, com David Luiz e Fabrício Bruno. Isso porque o zagueiro Léo Pereira ainda se recupera de lesão, sofrida no começo do mês no Mundial de Clubes. Bruno Henrique, Filipe Luís e Victor Hugo são outros que estão no departamento médico.

Apesar da dificuldade do duelo, Vítor Pereira aposta na força da torcida para reverter o resultado. “Está tudo em aberto. Jogaremos em casa, confiantes e acreditando na nossa qualidade e na força da nossa torcida. Assim como eles nos venceram, temos todas as condições de reverter esse cenário”, afirmou o português.

O técnico Martín Anselmi, apesar de fazer mistério na escalação, não deve fazer muitas mudanças no Del Valle. Entretanto, não poderá contar com o volante João Ortiz, expulso no confronto de ida. Ele começou o jogo como reserva, sendo o titular da posição Cristian Pellerano.

Há uma dúvida também se o ataque terá dois ou três nomes. O atacante Kevin Rodríguez e o volante Nicolás Previtali disputam uma vaga no time. No fim de semana, Anselmi poupou os titulares, mas mesmo assim o time venceu o Mushuc Runa, por 3 a 1, com direito a gol de Kendry Páez, de apenas 15 anos, que estreou no profissional.