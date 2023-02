Principal atração para a disputa do Rio Open – estreia nesta terça-feira, contra o brasileiro Mateus Alves -, o tenista espanhol Carlos Alcaraz aproveitou o dia de sol desta segunda-feira para visitar os pontos turísticos da metrópole carioca. Ele fez um passeio de helicóptero e conheceu o Bondinho do Pão de Açúcar.

“É maravilhoso estar aqui e ver o Rio de Janeiro de cima, visitar vários lugares, o Cristo é impressionante”, afirmou o número 2 do mundo, que não escondeu a identificação que tem com a cidade. “Tenho um carinho especial pela competição. Foi onde ganhei minha primeira partida de um torneio ATP. Onde conquistei meu primeiro ATP 500. Tenho muitas memórias que guardo com um carinho especial,” afirmou Alcaraz.

O passeio teve início na Lagoa Rodrigo de Freitas. Dali, sobrevoou a cidade passando por diversos cartões postais do Rio. Bastante solícito, ele ainda atendeu ao pedido de alguns fãs para as fotos.

Atual campeão do Rio Open, o espanhol de 19 anos é considerado um fenômeno de sua geração no tênis. No ano passado, ele alcançou o topo do ranking, se tornando o mais jovem tenista a ser o número 1 desde a criação do ranking em 1973.

Esta vai ser a terceira vez que o público terá a oportunidade de ver Alcaraz em ação nas quadras do Rio Open. Em 2020, o espanhol fez a sua estreia aos 16 anos, quando conquistou sua primeira vitória em um torneio ATP. No ano passado, voltou ao Rio como 29º do ranking e conquistou o título da competição.

A conquista deu início a uma trajetória de cinco conquistas na temporada, culminando com o troféu do US Open, que o levou ao topo do ranking. Ele chega ao Rio embalado pelo primeiro lugar em Buenos Aires, no último domingo. Depois de ficar quatro meses sem competir devido a lesões, o jovem espanhol voltou a jogar na semana passada e levantou seu sétimo troféu.

Já Mateus Alves, de 22 anos, garantiu o direito de disputar a chave principal após vencer a Maria Esther Bueno Cup, competição que reuniu oito dos melhores tenistas do País da nova geração (até 24 anos), no ano passado. O tenista de São José do Rio Preto jogou duas vezes o qualifying, mas foi eliminado em sua estreia.

A rodada desta terça-feira tem ainda outros destaques. Em seu último torneio como profissional, Thomaz Bellucci enfrenta o argentino Sebastian Baez. Quem também vai estar em quadra é o inglês Cameron Norrie, cabeça de chave número 2, que terá pela frente o argentino Juan Manuel Cerundolo. Campeão do torneio em 2018, Diego Schwartzman, da Argentina, joga contra o sérvio Dusan Lajovic.