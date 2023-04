Dilso Sperafico disputou sua primeira corrida na inauguração do Autódromo de Cascavel, dando início a história da família no automobilismo (Crédito: Divulgação)

O dia 22 de abril de 2023 é um marco histórico para o automobilismo. Nesta data o Autódromo Zilmar Beux, de Cascavel, no Paraná, completa 50 anos. No dia 22 de abril de 1973 um grupo de desportistas, liderado por Zilmar Beux, inaugurou a pista asfaltada. A data marca também o início da história da família Sperafico, de Toledo, no automobilismo. Foi na inauguração do autódromo cascavelense que Dilso Sperafico disputou sua primeira corrida, dando início a história da família, hoje a maior do Brasil, com 11 pilotos.

O clã Sperafico tem 11 pilotos. Dilso deu o pontapé inicial e depois vieram Milton, Elói, Fabiano, Ricardo, Rodrigo, Alexandre, Rafael, Guilherme, Natan e Arlei (compete no motociclismo e motocross). Já houve ocasião do clã ter representantes em ação em três continentes no mesmo dia. Ricardo e Rodrigo na Europa, Alexandre e Rafael nos Estados Unidos; e Guilherme no Brasil.

Dilso destaca que disputar a corrida de inauguração do Autódromo de Cascasvel foi um momento inesquecível. A realização de um sonho, que acabou fazendo com que sua família se tornasse a maior do automobilismo brasileiro. “Já acompanhava o automobilismo pelas revistas. Quando soube que Cascavel ia inaugurar um autódromo, falei: é agora. Pequei um Fusca de trabalho da família, dei uma mexida e fui para a pista. O besourinho continuou sendo o carro de trabalho da família. Mas alguns meses depois comprei um Fusca preparado, vieram vitórias, títulos e a saga da família. É motivo de orgulho”, frisa Dilso, acrescentando estar feliz por o prefeito Leonado Paranhos e um grupo de desportistas de Cascavel estarem trabalhando para que o autódromo recebe melhorias nos próximos meses.

Dilso acentua que nestes 50 anos de automobilismo foram inúmeros momentos de alegrias, mas teve um triste, que foi a morte de Rafael no Autódromo de Interlagos, no dia 9 de dezembro de 2007. Mas a frase “enquanto houver automobilismo haverá um Sperafico na pista”, dita por ele durante o velório do sobrinho, continua valendo. O clã deverá aumentar brevemente. “Vou fazer com que meu neto Romeu, filho do Rodrigo, seja um piloto. Este é meu objetivo e assim que ele puder treinar, ganhará um kart do vovô”, promete Dilso.