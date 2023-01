Turki al Al-Shaikh, conselheiro da Corte da Arábia Saudita, indicou nesta segunda-feira que Cristiano Ronaldo deve fazer sua estreia no futebol do Oriente Médico como capitão no jogo do combinado de Al-Hilal e Al-Nassr diante do Paris Saint-Germain. O amistoso está agendado para quinta-feira, às 14h.

Cristiano Ronaldo terá uma estreia no futebol saudita pouco usual. No seu primeiro compromisso, o lusitano não vestirá a camisa da sua equipe, o Al-Nassr. Sua principal missão é liderar, em campo, o time formado pelas estrelas dos principal clubes da Arábia Saudita.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Al-Shaikh, que também é proprietário do clube espanhol Almería, aparece vestindo em Cristiano Ronaldo a faixa de capitão do combinado saudita e entregando a camisa 7 ao atleta.

Mais tarde, o jornal Al-Riyadh divulgou uma lista de jogadores convocados para a partida, novamente com a presença de Cristiano Ronaldo.

Quem também já está em território saudita é o técnico Marcelo Gallardo. O argentino ex-River Plate será o comandante do time formado por Al-Nassr e Al-Hilal e foi recebido com diversas honrarias e tratado como um popstar.

A expectativa é que o Paris Saint-Germain viaje ao Oriente Médio munido de todos os seus craques, incluindo Kylian Mbappé, Lionel Messi e Neymar. Se confirmada a escalação principal, Messi e Cristiano Ronaldo duelarão pela 37ª vez na carreira.