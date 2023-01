Valorizado na Ponte Preta, o volante Léo Naldi tem despertado interesse e pode sair do clube de Campinas. O Vasco foi o primeiro a fazer uma oferta, mas pode ganhar concorrência do rival Botafogo. O auxiliar técnico Guilherme dos Anjos fez elogios e disse que o jogador “merece ser vendido”.

“O Naldi tem um foco absurdo, merece o melhor, merece as propostas, merece ser vendido. O nível de concentração é acima da média. Não à toa que estão atrás dele. Tem um padrão de consistência absurdo. Foram 40 jogos ano passado terminando os 90 minutos”, elogiou o auxiliar, que também é filho do técnico Hélio dos Anjos.

Guilherme ainda enalteceu a evolução do jogador e sua ambição no futebol. “Ele melhorou no entendimento do jogo é algo absurdo, na leitura dos movimentos. Para mim, o Naldi é um cara que não tem quase nada de negativo hoje, principalmente essa questão de foco. Ele não pensa pequeno, ele pensa grande”, destacou.

A primeira investida do Vasco foi muito abaixo do esperado pela Ponte Preta: apenas R$ 500 mil pelo empréstimo. O time campineiro entende que o atleta está muito valorizado, além de preferir uma negociação em definitivo que envolva valores maiores. A multa para tirar o jogador de Campinas é de R$ 20 milhões.

Além do contato do técnico do Vasco, Maurício Barbieri, com Naldi, o Vasco aposta na boa relação de Abel Braga, diretor técnico, com o presidente da Ponte, Marco Antônio Eberlin. Os dois trabalharam juntos em 2006 no clube paulista, quando na época Abel era treinador e Eberlin diretor de futebol.

Nos últimos dias, o Botafogo também sondou o jogador, mas ainda não apresentou nenhuma proposta. Léo Naldi tem 21 anos e contrato com a Ponte Preta até julho de 2025. Ele é titular absoluto no meio-campo, com 75 jogos e seis gols marcados desde que subiu ao elenco profissional.