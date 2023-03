Destaque do Água Santa, finalista do Campeonato Paulista, o goleiro Ygor Vinhas está próximo de deixar o clube paulista. O goleiro de 28 anos deve acertar sua ida ao Avaí, que se prepara para a disputa do Brasileiro da Série B. O contrato de Ygor com o Água Santa se encerra após a final contra o Palmeiras.

A procura por um goleiro aumentou no time catarinense, após nova lesão do goleiro Igor Bohn. Titular, o arqueiro lesionou o ombro na partida contra o Criciúma, no dia 11 deste mês. Atualmente, Alexander assumiu a meta do time comandado por Alex.

Ygor Vinhas foi um dos grandes responsáveis por colocar o time de Diadema na final. Com três pênaltis defendidos contra o São Paulo nas quartas de final e mais um na semifinal contra o Red Bull Bragantino, garantiu o Água Santa mais dois jogos, que serão disputados nos próximos dois domingos, contra o atual campeão Palmeiras.

Enquanto isso, o Avaí se prepara para a disputa da Série B. O time catarinense tem estreia prevista para o dia 14 de abril, na Ressacada, contra o Guarani.