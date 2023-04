De tanto insistir, o Avaí conquistou sua primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Atuando com um a mais desde os 27 minutos de jogo, o time catarinense pressionou e superou o Mirassol por 1 a 0, neste sábado, na Ressacada, em Florianópolis, pela segunda rodada. O gol da vitória saiu aos 50 minutos, com Santiago Patiño. Nos acréscimos, Xavier acabou expulso.

Os três pontos fizeram o Avaí subir para posição intermediária na tabela, além de esquecer a derrota na estreia, quando levou 4 a 1 do Guarani, em Campinas. Já o Mirassol conheceu sua primeira derrota na competição, após estrear vencendo a Chapecoense, por 1 a 0. O clube paulista também está no meio da tabela, com três pontos.

A primeira etapa começou estudada, tanto que a primeira finalização chance real veio aos 22 minutos pelo lado dos donos da casa. Marquinhos Cipriano finalizou rasteiro e assustou o goleiro Muralha. O lance acordou o Mirassol, que, no lance seguinte, chegou pela primeira vez ao gol adversário. Vilela arriscou da intermediária, mas mandou para fora.

O Mirassol gostou do jogo. Seguindo no campo de ataque, por pouco Negueba não abriu o placar. Chico recebeu na esquerda e teve o chute bloqueado. No rebote, Negueba finalizou rasteiro e Natanael tirou em cima da linha. Na sobra, Leandro Vilela mandou por cima do gol.

Pressionado, o Avaí percebeu o momento favorável dos adversários. Querendo controlar a partida, os donos da casa subiram a linha na reta final. Na bola parada, o zagueiro Roberto cabeceou e Muralha fez grande defesa. No último cartucho, Cipriano obrigou Muralha a fazer outra intervenção e o empate permaneceu na primeira etapa.

A segunda etapa voltou com o mesmo roteiro. O Avaí tinha a posse da bola, mas não traduzia o volume de jogo em chances claras de gol. Por sua vez, o Mirassol ficou mais retraído e esperando para armar o contra-ataque fatal. A estratégia estava funcionando, até aos 27 minutos, quando Thalisson Kelven levou o segundo amarelo e acabou expulso.

Foi a oportunidade que o Avaí queria para, enfim, quebrar a marcação do Mirassol. O time seguiu criando, porém, sem conseguir balançar as redes de Muralha. Abusando da bola aérea, a defesa do Mirassol afastava com facilidade, ou conseguia bloquear as finalizações no momento certo.

Na reta final, a partida pegou fogo. Na bola parada, quase o Mirassol surpreendeu com Fernandinho. Fazendo-se valer da superioridade numérica, o Avaí se lançou ao ataque, mas não encontrava espaço. Quando a torcida já tinha perdido a paciência com o técnico Alex Souza, Patiño balançou as redes, aos 50 minutos. Robinho recebeu na direita e tocou para Santiago Patiño que finalizou de primeira. Foi o segundo gol do Avaí na Série B, o segundo de Patiño.

Com o gol, o jogo que estava nervoso, ficou tenso. Com muitas divididas e reclamações, Xavier acabou expulso com ajuda do VAR, após cometer falta dura em Silvinho. Após a revisão no monitor, o juiz optou por encerrar a partida.

Na próxima rodada, o Avaí tem o clássico regional contra o Criciúma no estádio Heriberto Hülse, às 19h, na próxima sexta-feira. Já o Mirassol atua somente no sábado, dia 29, quando encara o Sampaio Corrêa, no Castelão, em São Luís.

FICHA TÉCNICA:

AVAÍ 1 X 0 MIRASSOL

AVAÍ – Ygor Vinhas; Igor, Didi, Roberto e Natanael; Wellington (Waguinho), Giva Santos (Robinho) e Eduardo (Andrey); Júlio César (Dentinho), Patiño e Marquinhos Cipriano (Xavier). Técnico: Alex Souza.

MIRASSOL – Alex Muralha; Lucas Ramon, Thalisson Kelven, Luiz Otávio e Manoel; Leandro Vilela (Flávio), Chico Kim (Silvinho), Gabriel (Reniê), Danielzinho e Negueba (Fernandinho); Kauan (Camilo). Técnico: Ricardo Catalá.

GOL – Patiño, aos 50 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Natanael, Andrey, Waguininho, Igor, Robinho e Júlio César (Avaí); Alex Muralha e Manoel (Mirassol).

CARTÕES VERMELHOS – Thalisson Kelven (Mirassol); Xavier (Avaí).

ÁRBITRO – Maguielson Lima Barbosa (DF).

RENDA – Não disponível.

PÚBLICO – 4.711 pagantes.

LOCAL – Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).