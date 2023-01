O Brasil conquistou a sua terceira medalha no Grand Prix de Judô, em Almada (Portugal), neste domingo. Rafael Silva, o Baby, de 35 anos, faturou o bronze ao vencer na repescagem o compatriota João Cesarino, de 26 anos, na categoria mais de 100 kg. A luta foi bem disputada, com muitas advertências, mas Baby levou a melhor por conta das três punições que Cesarino tomou.

Dono de dois bronzes olímpicos (Londres-12 e Rio-16), Baby teve uma campanha muito boa em Portugal. Ganhou suas três primeiras lutas (Giannis Antoniou, do Chipre, Zhambyl Turgynaliyev, do Casaquistão, e Jaegu Youn, da Coreia do Sul) e só sofreu uma derrota na semifinal para Saba Inaneishvli, da Geórgia. O georgiano acabou ficando com a prata ao perder a decisão para o sul-coreano Minjong Kim.

O bronze de Baby foi a terceira medalha do País no Grand Prix de Portugal. Antes, duas brasileiras haviam levado a prata. No sábado, Gabriella Mantena, de 22 anos, só perdeu a final para a portuguesa Barbara Timo na categoria meio-médio (até 63kg).

Na sexta-feira, a campeã olímpica e bi mundial Rafaela Silva ficou com a prata depois de vencer quatro combates e ser derrotada na decisão para a sul-coreana Mimi Huh no golden score.

Com as três medalhas o Brasil terminou em 11º lugar na competição. A Coreia do Sul foi quem mais levou ouros (quatro, além de uma prata e um bronze), seguida por Portugal (dois ouros e uma prata) e Usbequistão (dois ouros).