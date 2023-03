O Bahia é o único clube da elite nacional que entra em campo nesta quarta-feira pela segunda fase da Copa do Brasil. O time baiano é a grande atração na cidade de Camboriú (SC), onde vai jogar na condição de favorito, porém, sem nenhuma vantagem porque o empate agora leva a definição da vaga para a disputa de pênaltis. Quem vencer avança à terceira fase e fatura um prêmio de R$ 2,1 milhões estabelecido pela CBF.

O jogo começa às 19h, no Estádio das Nações, que deve estar lotado. Na primeira fase o Bahia passou fácil pelo Juazeirense-BA, por 4 a 1, mas o time não faz uma boa temporada tanto que é o sétimo colocado no Grupo B da Copa do Nordeste, com apenas cinco pontos em seis jogos. Recentemente foi humilhado em Recife ao ser goleado pelo Sport por 6 a 0.

O Camboriú já faz ‘hora extra’ na competição depois de passar pelo Manaus, por 1 a 0, em casa, onde festejou sua primeira vitória em competições nacionais. Mas no Campeonato Catarinense segue ameaçado de queda, com 10 pontos e na antepenúltima posição.

Um jogo movimentado prometem Tombense-MG e Retrô no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG), a partir das 21h30. Na fase anterior, fora de casa, o Tombense segurou o empate sem gols com o Caucaia-CE, enquanto o Retrô, sensação no Campeonato Pernambucano, fez 3 a 2 em cima do Avaí, num jogo eletrizante disputado na Arena Pernambuco.

Remo-PA e São Luiz-RS se enfrentam no estádio Baenão, em Belém (PA), a partir das 20h, com a presença de 13 mil torcedores. Os ingressos acabaram em 24 horas para ver o time paraense, ainda invicto nesta temporada. Na fase anterior, o Remo venceu o Vitória-ES, por 1 a 0, mesmo placar que o São Luiz-RS fez em cima do rival Juventude-RS. Mas o time está na briga para evitar o rebaixamento no Campeonato Gaúcho.

CONFIRA OS JOGOS DA SEMANA PELA SEGUNDA FASE:

QUARTA-FEIRA

19h

Camboriú-SC x Bahia-BA

20h

Remo-PA x São Luiz-RS

21h30

Tombense-MG x Retrô-PE

QUINTA-FEIRA

19h

Náutico-PE x Vila Nova-GO

20h

Botafogo-SP x São Raimundo-RR

21h30

Santos x Iguatu-CE