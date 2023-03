O Bahia atropelou o Jacuipense por 4 a 1, em duelo baiano disputado nesta quarta-feira à noite no Barradão, em Salvador (BA), e garantiu sua vaga na segunda fase da Copa do Brasil. O Ceará também avançou ao ganhar por 3 a 0 da Caldense, em Poços de Caldas (MG).

A classificação do Bahia, em parte, atenua a pressão depois do time ter levado 6 a 0 do Sport pela Copa do Nordeste na semana passada. O tricolor baiano agora vai enfrentar o Camboriú-SC que eliminou o Manaus ao vencer em casa por 1 a 0.

O Ceará também passou bem pela Caldense e agora vai enfrentar o Ituano que empatou por 1 a 1 com o Princesa de Solimões-Am, em jogo realizado no Amazonas.

Outro time que levou a vaga com empate fora foi o Brasiliense-DF que ficou no 1 a 1 com o Athletic-MG, em São João Del Rei, no interior de Minas Gerais. O time candango vai enfrentar o Sergipe-SE e Botafogo-RJ que, nesta quinta-feira, fecham a primeira fase.

Em jogo movimentado, na Arena Pernambuco, Retrô-PE ganhou do Avaí-SC por 3 a 2, resultado que deu a vaga ao time pernambucano. O Retrô vai pegar o Tombense-MG que eliminou o Caucaia-CE.

CONFIRA OS RESULTADOS:

Jacuipense-BA 1 x 4 Bahia-BA

Caldense-MG 0 x 3 Ceará-CE

Princesa de Solimões-AM 1 x 1 Ituano-SP

Retrô-PE 3 x 2 Avaí-SC

Operário-MS 1 x 0 Operário-PR

Atlhetic-MG 1 x 1 Brasiliense-DF