Divulgação Londrina Esporte Clube

Em mais uma parceria de sucesso com a Brax Sports Assets, a Band acaba de assinar um contrato para exibir os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro com exclusividade na TV Aberta. Serão transmitidos quatro jogos por semana: dois para todo o Brasil e dois para algumas regiões do país.

“A Band vem se consagrando como uma grande plataforma de esportes e a Série B, retornando para esse nível de visibilidade na TV aberta, especialmente na Band, é motivo para a gente comemorar”, afirma Bruno Rodrigues, sócio da Brax.

O campeonato será disputado por 20 clubes, que se enfrentam entre si ao longo de 38 rodadas, sendo 19 jogos em casa e 19 fora. Ao final da competição, além do vencedor, os outros três melhores colocados garantem acesso à Série A de 2024. Já os quatro últimos serão rebaixados à Série C da temporada seguinte.

“A Série B é um belo produto que envolve torcidas apaixonadas. Vamos colocar o jeito Band de ser na transmissão de todos os embates”, conta Denis Gavazzi, diretor de Esportes.

Para Rodolfo Schneider, diretor geral de Conteúdo do Grupo Bandeirantes de Comunicação, a chegada do torneio reforça a programação esportiva da emissora. “Vamos atender aos fãs de futebol o ano todo com um calendário repleto de eventos esportivos ao vivo. Desde janeiro, com a exibição do Campeonato Carioca, até o final do ano, quando termina a Série B”.

Os duelos também poderão ser acompanhados pelo Band.com.br e pelo aplicativo Bandplay.