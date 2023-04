Confederação Brasileira comemora o título inédito da curitibana (Crédito: Divulgação/Cbginasticaoficial)

A curitibana Bárbara Domingos fez história. A ginasta levou a medalha de ouro na Copa do Mundo de ginástica rítmica em Thiais, na França, na prova de fita, com sua apresentação que recebeu nota de 31.100. É a primeira vez que uma brasileira sobe ao lugar mais alto do pódio em disputa do Circuito Mundial da modalidade. A prata ficou com Fanni Pigniczki, da Hungria, e a francesa Hélène Karbanov fechou o pódio.

Bárbara, de 23 anos, se apresentou com a música “Bad Romance”, de Lady Gaga, e embalou o público local para alcançar mais um feito inédito para a ginástica de seu país. “Já pode chamar de rainha da fita?”, perguntou a Confederação Brasileira de Ginástica nas redes sociais.

É a segunda vez que Bárbara Domingos sobe ao pódio em Copas do Mundo. Na etapa anterior, em Sofia, na Bulgária, a paranaense foi medalha de bronze no mesmo aparelho, a fita. Na ocasião, tornou-se se tornou a primeira representante do Brasil finalista individual numa etapa de Copa do Mundo, ao se classificar para duas decisões.

Mais cedo, neste domingo, Bárbara também se apresentou na final de bola, mas acabou na oitava colocação com nota de 26.100, após cometer falhas na prova. O ouro acabou com a espanhola Polina Berezina, com 31.150 pontos, Zohra Aghamirova, do Azerbaijão, ficou com a prata, com nota de 30.600, e Alba Bautista, também da Espanha, fechou o pódio com 30.300.