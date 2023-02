Revelação do Palmeiras neste início de temporada e no Campeonato Paulista, o atacante Giovani, de 16 anos, pode ser mais um a deixar o clube. Segundo a imprensa espanhola, o Barcelona monitora seus passos no Brasil. Após a venda de Endrick ao Real Madrid, em negociação que pode chegar a 72 milhões de euros (cerca de R$ 400 milhões) caso o jogador cumpra metas preestabelecidas, Giovani pode seguir o mesmo caminho e ser mais uma joia da base negociada.

Segundo El Chiringuito, programa da TV espanhola, o Barcelona se interessou pelo atacante após seu início de temporada pelo time profissional do Palmeiras. Em cinco jogos, Giovani marcou um gol – no clássico com o Santos – e deu duas assistências. Pelas categorias de base, foi decisivo na Copa São Paulo de Futebol Júnior no último ano, o primeiro título do clube na competição, com quatro gols e três assistências em oito jogos.

De acordo com a reportagem, o Palmeiras pede de 25 a 30 milhões de euros (entre R$ 140 e R$ 66 milhões) para liberar o atacante de 16 anos, mesma idade de Endrick. Além disso, o Barcelona teria reuniões agendadas para esta semana com os agentes e família do jogador. Em 2022, o Palmeiras negou uma proposta do Ajax por cerca de R$ 100 milhões, após seu desempenho na Copinha.

Segundo apurou o Estadão, o clube brasileiro ainda não recebeu nenhum contato ou proposta oficial do Barcelona – como informa El Chiringuito – e não pretende vender Giovani neste momento. Em seu primeiro ano como profissional do Palmeiras, o jogador ganha mais espaço com Abel Ferreira. No último duelo, com o Água Santa – vitória por 1 a 0 -, Giovani começou sua primeira partida como titular neste ano e jogou 60 minutos.

“Os jogadores aqui têm de estar focados. Temos de ter paciência. Ele (Giovani) também tem de ir à Disney. Tem de ser moleque, rir, e não ter expectativa de fazer dez gols. Porque se não faz, vira de bestial a besta”, afirmou o treinador após vitória sobre o Santos. “Nunca o Palmeiras valorizou tanto a formação.”

Nos últimos anos, o Palmeiras teve um crescimento em seu programa nas categorias de base. Com o bicampeonato da Copinha, conquistado em janeiro após vitória sobre o América-MG, o clube corou um trabalho de reestruturação da base, iniciado em 2013 e que ganhou força com os investimentos da Crefisa, a partir de 2015, e com um trabalho focado em descobrir, revelar e trabalhar jovens talentos. Além de Giovani e Endrick, Gabriel Jesus, atacante do Arsenal e da seleção brasileira, é outro exemplo do sucesso do Palmeiras entre os jovens.

Com a melhor campanha no Campeonato Paulista e invicto na temporada, o Palmeiras enfrenta seu maior rival, Corinthians, nesta quinta-feira, a partir das 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena.