Líder do Campeonato Espanhol e campeão da Supercopa da Espanha no último domingo, ao vencer o rival Real Madrid, o Barcelona goleou o modesto Ceuta por 5 a 0 nesta quinta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Rei, e avançou às quartas. A goleada teve importante participação de Raphinha, autor de um gol e uma assistência, e de Kessié, que também balançou a rede, além de contribuir com um passe para gol. O astro polonês Lewandowski marcou duas vezes e Ansu Fati fez um.

O jogo foi disputado na casa dos adversários, em Ceuta, cidade localizada no continente africano, na fronteira com o Marrocos, mas que é território espanhol. Para chegar até lá, a delegação barcelonista viajou de helicóptero.

O Barcelona teve a posse de bola durante a maior parte do primeiro tempo, mas mostrou dificuldades na criação de jogadas, tanto que pouco finalizou. A rede só foi balançada perto do final do primeiro tempo, aos 40 minutos, quando Raphinha recebeu de Kessié pela direita e chutou da entrada da área para vencer o goleiro Mejías.

O time barcelonista melhorou na volta para o segundo tempo e foi capaz de articular jogadas mais eficientes no campo de ataque. Logo aos quatro minutos, Kessié foi decisivo mais uma vez, ao roubar a bola e acertar um cruzamento rasteiro para dentro da área, onde Lewandowski desviou para o gol. A partir daí, o domínio foi todo do Barcelona, com uma série de jogadas perigosas, como uma finalização de Raphinha defendida por Mejías.

O terceiro gol foi marcado por Ansu Fati, que entrou no lugar de Ferran Torres e, dez minutos depois, chutou forte após limpar a marcação para superar o goleiro adversário. Protagonistas da partida, Raphinha e Kessié voltaram a se destacar aos 31 minutos. O brasileiro cruzou e o marfinense fez de cabeça. Aos 44, Lewandowski acertou o canto esquerdo e fechou a goleada.