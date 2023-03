O Bayern de Munique não conseguiu retomar a liderança do Campeonato Alemão. Neste domingo, após um segundo tempo apático, perdeu para o Bayer Leverkusen, de virada, por 2 a 1, com dois gols de pênalti convertidos por Palacios. O jogo foi realizado na Leverkusen Arena, pela 25ª rodada.

Com o resultado, o Bayern permaneceu em segundo, com 52 pontos, um a menos do que o Borussia Dortmund, que assumiu de vez a liderança. Já o Bayer Leverkusen aparece em oitavo, com 37, ainda longe dos torneios europeus.

O Bayern de Munique entrou em campo sabendo o que precisava fazer para reassumir a liderança. Começou o jogo pressionando e abriu o placar logo aos 22 minutos. Kimmich arriscou da entrada da área e contou com um desvio para enganar o goleiro Lukas Hradecky e fazer 1 a 0.

O Leverkusen tentou reagir logo na sequência, mas o chute de Moussa Diaby parou na defesa do goleiro Sommer. O time mandante esboçou uma pressão, porém foi anulado pelo Bayern de Munique, que recuou com o claro objetivo de levar a vantagem para o intervalo.

No segundo tempo, no entanto, o Bayern voltou desligado e deu espaço para o adversário crescer e empatar aos dez minutos. Com ajuda do VAR, o árbitro marcou pênalti. Palacios foi para a cobrança, deslocou Sommer e deixou tudo igual.

E a cena se repetiu logo depois. Após uma nova confusão dentro da área do Bayern, o árbitro é chamado pelo VAR novamente e marca outro pênalti. Palacios bateu e novamente superou Sommer, que chegou a tocar na bola, mas não a impediu que parasse no fundo das redes.

O Bayer Leverkusen chegou a reclamar ainda de mais um pênalti, já nos minutos finais da partida. No entanto, desta vez nada foi marcado. O time visitante continuou com menos posse de bola, mas fez o necessário para segurar o adversário e confirmar mais três pontos na tabela de classificação.

Ainda neste domingo, o Union Berlin derrotou o Eintracht Frankfurt por 2 a 0 e subiu para o terceiro lugar, com 52 pontos, deixando o rival em sexto, com 40.