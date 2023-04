Seis vezes campeão da Liga dos Campeões, o Bayern de Munique busca uma reviravolta que seria histórica nesta quarta-feira. Às 16h (de Brasília), o time alemão vai reencontrar o Manchester City na Allianz Arena, em Munique, na condição de azarão depois de levar 3 a 0 na Inglaterra. Ainda atrás de sua primeira taça continental, o time de Pep Guardiola busca repetir a apresentação que fez há uma semana para confirmar seu lugar entre os quatro melhores clubes europeus.

A dura derrota na Inglaterra fez o técnico Thomas Tuchel quebrar a cabeça a fim de tentar reverter este cenário e buscar uma improvável classificação da agremiação alemã, que assumiu há menos de um mês. “Precisamos de uma mistura entre o realismo e a fé de que, em futebol, se as coisas correrem bem, tudo pode acontecer”, acredita o treinador.

Para construir essa possibilidade, o técnico falou que o seu time precisa trabalhar por etapas durante os 90 minutos de confronto. “Você tem que ir passo a passo. Não torne a tarefa mais difícil do que é apontando durante todo o caminho para o topo da montanha a ser escalada”, afirmou o treinador sobre a necessidade de obter uma vitória por pelo menos três gols no tempo normal para forçar a prorrogação.

Pep Guardiola já trabalhou, e muito bem, no comando do Bayern de Munique, o que serve de lição para não achar que o Manchester City já está garantido nas semifinais da Liga dos Campeões após o 3 a 0 da ida. Ao contrário, o treinador espanhol alerta sobre a força do time alemão em sua casa e vê uma reviravolta possível caso sua equipe não jogue concentrada do início ao fim.

“É bom desafiar o Bayern e viajar pela Europa para enfrentar estas equipes fortes, pois há uma década víamos apenas na televisão. É bom estar aqui e tentar chegar à semifinal mais uma vez. E o que você faz para alcançá-la? Seja você mesmo o máximo possível e faça o seu jogo o máximo possível”, pregou o treinador, alertando seus comandados.

“Precisamos ter cuidado com o Bayern de Munique, a gente sabe como eles são difíceis. Apesar dos 3 a 0, não podemos relaxar. E eles (jogadores) não estão relaxados. Eles sentem (o jogo) e sabem que é uma boa equipe”, disse o técnico. “Estive aqui no Bayern de Munique e conheço a mentalidade deste clube. Uma reviravolta é possível.”

No estádio Giuseppe Meazza, em Milão, a Internazionale joga com o conforto de ter vencido o Benfica em Portugal por 2 a 0. Com isso, a equipe italiana pode até perder por um gol de diferença que, ainda assim, avança às semifinais.

O técnico Simone Inzaghi quer que sua equipe não se acomode com a vantagem obtida em Lisboa. “A vantagem não é para ser administrada. Teremos que jogar da melhor maneira possível. Eles também estão em baixa de resultados, mas não de desempenho”, afirmou.