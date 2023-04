O Borussia Dortmund perdeu uma chance inacreditável de alcançar o Bayern de Munique no topo da tabela do Campeonato Alemão no início da tarde deste sábado. Após ser goleado pelo Manchester City no meio da semana, o Bayern ficou apenas no empate por 1 a 1 com o Hoffenheim. Em um jogo maluco no mesmo horário, com um jogador a mais durante todo o segundo tempo, o Borussia vencia por 2 a 0 e sofreu o empate contra o Stuttgart. Já nos acréscimos, o Borussia chegou a fazer 3 a 2, mas levou novo empate no último lance do jogo, já aos 51 minutos, ficando no 3 a 3.

Após perder o confronto direto contra o rival, o Borussia desperdiça também a chance de alcançar o Bayern de Munique na liderança após 28 partidas. Como os dois times empataram, o Bayern segue com vantagem de dois pontos sobre o Borussia, com 59 contra 57. O Stuttgart está em 16º, com 24 pontos e o Hoffenheim em 13º, com 29.

Em casa, na Allianz Arena, o Bayern abriu o placar aos 17 minutos com Benjamin Pavard. Após escanteio e confusão na área, a bola sobrou para o francês na área, que finalizou do jeito que dava e marcou. O Hoffenheim dificultou a vida do Bayern e buscou o empate com um golaço já no segundo tempo, aos 25 minutos, em uma bela cobrança de falta de Kramaric. Pavard chegou a marcar mais um, mas o lance foi anulado pelo VAR. O jogo terminou 1 a 1.

Em Stuttgart, o Borussia Dortmund teve um primeiro tempo bastante favorável. Malen fez boa jogada pela direita e cruzou para Sébastien Haller fazer 1 a 0 aos 26 minutos, com um chute de primeira. Aos 33, Donyell Malen apareceu novamente para decidir. O holandês ficou com a bola na área, protegeu bem da defesa e finalizou rasteiro para fazer 2 a 0.

No fim do primeiro tempo, Mavropanos foi expulso, deixando o Stuttgart com um a menos em todo o segundo tempo. Mesmo assim, o time da casa conseguiu buscar o empate com gols de Coulibaly e Vagnoman aos 33 e 39 minutos da etapa final. Os minutos finais do jogo foram de tirar o fôlego. Já nos acréscimos, Giovanni Reyna conseguiu recolocar o Borussia em vantagem ao marcar o gol do 3 a 2. Mas, no último lance na partida, a zaga falhou e Mvumpa impediu a derrota do Stuttgart, empatando novamente por 3 a 3.

OUTROS JOGOS

Terceiro colocado, com 51 pontos, o RB Leipzig venceu o Augsburg por 3 a 2 em outro jogo movimentado. O Augsburg é o 14º colocado, com 29 pontos, e vive péssima fase. Em sétimo (42 pontos), o Mainz ficou no empate por 1 a 1 contra o Colônia (11º, 32 pontos) fora de casa.