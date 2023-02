Com direito a um grande primeiro tempo, o Bayern de Munique superou o Union Berlin por 3 a 0 em duelo direto pela liderança do Campeonato Alemão. A partida, que colocou o time de Julian Nagelsmann novamente na primeira posição, foi realizada neste domingo, na Arena de Munique, pela 22ª rodada.

Com a vitória, o Bayern se recuperou da derrota por 3 a 2 sobre o Borussia Mönchengladbach e chegou aos 46 pontos, retomando a liderança do Borussia Dortmund, que também tem 46. O Union Berlin, que estava invicto há seis jogos, ficou em terceiro, com 43.

O primeiro tempo do Bayern de Munique beirou a perfeição. O time dominou do início ao fim e chegou a ter mais de 70% de posse de bola. O placar, no entanto, foi inaugurado apenas aos 31 minutos. Choupo-Moting recebeu belo cruzamento de Coman e, de dentro da área, chutou à queima-roupa do goleiro para fazer 1 a 0.

O gol apenas abriu caminho para a equipe mandante, que ampliou aos 40 minutos. Coman partiu em velocidade, invadiu a área e chutou no canto direito de Frederik Ronnow. O terceiro saiu nos acréscimos. Thomas Muller deu um passe genial para Musiala, que acertou um bonito chute para ampliar ainda mais o marcador.

O segundo tempo foi como esperado. Em vantagem, o Bayern de Munique precisou apenas administrar o resultado e optou por rodar o elenco e evitar desgastes de jogadores. Ainda assim, continuou melhor e criou algumas oportunidades, uma delas com Alphonso Davies, que chutou no meio do gol para a defesa de Ronnow.

Sem reação, o Union Berlin ficou longe das atuações que proporcionaram brigar pela liderança. O time esteve irreconhecível e não conseguiu ameaçar. Por sorte, escapou de um placar ainda mais elástico, já que o Bayern tirou o pé no segundo tempo. A última chance foi com Muller, em um arremate que parou em nova defesa de Ronnow.

Ainda neste domingo, Freiburg empatou por 1 a 1 com Bayer Leverkusen e ficou na quinta posição, com 41 pontos, dentro da zona de classificação para a Liga Europa. Já o rival ficou em 11º, com 28.