A Federação Belga de Futebol anunciou nesta quarta-feira a contratação do ítalo-alemão Domenico Tedesco como novo treinador da seleção de futebol do país, que estava sem técnico desde a demissão do espanhol Roberto Martínez, agora comandante da seleção portuguesa, após o fracasso na Copa do Mundo do Catar. A Bélgica foi eliminada ainda na primeira fase após ficar em terceiro do Grupo F, no qual o surpreendente Marrocos terminou como líder e a Croácia em segundo lugar.

“É uma grande honra para mim ser o treinador da Bélgica. Eu estou ansioso por esse desafio, estou extremamente motivado. Eu estou com um excelente sentimento desde as primeiras conversas que tive com a Federação”, afirmou Tedesco, que dirigiu o RB Leipzig, da Alemanha, de dezembro de 2021 até setembro do ano passado.

Italiano naturalizado alemão, o treinador de 37 anos teve sua primeira experiência em um time profissional ao comandar o Erzgebirge Aue, da segunda divisão alemã. Em seguida, comandou o Schalke 04 e o Spartak Moscou, da Rússia, antes de chegar ao RB Leipzig, time com o qual foi semifinalista da Liga Europa e vice-campeão da Copa da Alemanha.

Tedesco terá a missão de recuperar uma seleção que foi alçada como grande sensação e decaiu ao longo dos anos. A famosa “geração de ouro” de jogadores belgas, formada por nomes como Kevin de Bruyne, Eden Hazard e Romelu Lukaku, conseguiu um terceiro lugar na Copa de 2018, na Rússia, e chegou a ocupar a primeira colocação do ranking da Fifa. No ano passado, contudo, decepcionaram com a eliminação precoce no Catar. Durante a campanha, a imprensa europeia chegou a noticiar problemas de vestiário entre jogadores.

O primeiro passo do novo treinador para reconstruir a seleção belga será conseguir a classificação para a Eurocopa 2024. Ao anunciar a contratação, a Federação Belga o descreveu como um técnico de “estilo ofensivo de futebol ,com muita pressão no campo de ataque”..