‘Bem fisicamente’, Luiz Adriano prevê reestreia no Inter no Grenal de domingo

Luiz Adriano foi apresentado nesta terça-feira pelo Internacional, celebrou a “volta para casa”, disse que está pronto para voltar à função de centroavante em Porto Alegre após ser utilizado como meia na Turquia. Sabe, porém, que terá de brigar para ganhar a posição. Ansioso pelo retorno, já se imagina em campo domingo, no Grenal.

“(A disputa no ataque) é muito boa, com grandes jogadores. Como eles, estou aqui para ajudar o clube”, afirmou o atacante, mostrando respeito aos companheiros e admitindo que terá forte concorrência para jogar. “É gostoso porque teremos que buscar estar no máximo do desempenho sempre.”

Sobre voltar à posição de 9, Luiz Adriano disse que tentará se readaptar na base da conversa com o técnico Mano Menezes. “A conversa vai me ajudar na adaptação, com o Mano e com os companheiros. Sempre joguei como 9 e não será muito difícil (a readaptação), pois vim para jogar na minha posição”, disse.

O jogador aproveitou para garantir que está à disposição do treinador. “Fui bem na Turquia, apesar de jogar em uma função diferente, como camisa 10. Vinha atuando em todos os jogos e estou bem fisicamente”, disse, já fazendo lobby com o torcedor colorado. “A torcida pode esperar muita dedicação, trabalho e entrega. Fiz isso por onde passei para conquistar o que conquistei e me dedicarei em cada treino e em cada jogo.”

A estreia do jogador deve ser logo no Grenal, agendado para domingo, pelo Gaúcho, no beira-Rio. E Luiz Adriano não esconde a ansiedade para ser utilizado diante do maior rival para ser logo “batizado” neste retorno.

“Todo mundo gosta de jogar o Grenal. É marcante poder voltar a jogar em uma partida desse tamanho, que para o Rio Grande do Sul”, falou, feliz por atuar novamente diante dos familiares. “Está sendo muito bom voltar pra casa, é emocionante estar aqui e viver isso novamente com o Inter, pois passei muito tempo longe da família”, disse. “Eles são um combustível para o trabalho e eu buscava essa motivação por vídeo. Agora estou perto deles.”