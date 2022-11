Secretária de Saúde de Curitiba alerta para circulação de nova variante: “A Covid é traiçoeira”

A secretária municipal de Saúde de Curitiba, Beatriz Battistella, falou nesta quinta (10) sobre o novo cenário da Covid-19 na cidade e sobre a ampliação da vacinação. “Notamos na última semana o aumento da média móvel, de 80 para 140 casos, e continua aumentando. Pode significar que estamos com uma nova variante circulante. Aumentaram também os atendimentos nos postos de saúde. A preocupação é a mesma de sempre. A Covid é traiçoeira principalmente para pessoas mais debilitadas, com mais idade, comorbidades e aquelas que não completaram as doses da vacina contra o coronavírus”, disse ela.

Primeiro evento de rua do Natal de Curitiba reúne milhares de pessoas. Veja vídeo e fotos

O Natal de Curitiba teve no início da noite desta quinta (10) a sua primeira grande atração de rua, com a festa de chegada do Papai Noel no Shopping Mueller. Pelo menos 2 mil pessoas participaram do evento que literalmente parou a Avenida Cândido de Abreu, que teve a primeira faixa bloqueada.

MPPR começa a analisar denúncia de apologia ao crime, racismo e nazismo em colégio de Curitiba; Defensoria ouve direção da instituição

O Ministério Público do Paraná (MPPR) recebeu nesta quinta (10) a denúncia de práticas de incitação ao crime, apologia ao nazismo e racismo por parte de alunos do Colégio Santa Maria, em Curitiba. Segundo a assessoria de imprensa do MPPR, a denúncia foi encaminhada para a Promotoria de Justiça de Proteção à Educação de Curitiba para adoção das medidas cabíveis.

Morte de professora em acidente gera comoção em cidade da Grande Curitiba

A morte da professora Dorinha Trzaskos, 59 anos, em um acidente na Rodovia do Xisto, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), na tarde desta quinta (10), gerou comoção na cidade. A secretaria municipal de Educação publicou nas redes sociais uma nota de pesar pela morte da professora.

Curitiba se tornou mais cinza nesta semana: mural do ‘Jack Bobão’ é apagado após multa da Prefeitura

O Centro de Curitiba se tornou mais cinza nesta semana. Na rua XV de Novembro, em frente ao Teatro Guaíra, onde antes ficava um icônico painel inspirado no filme “O Iluminado” agora há apenas uma parede cinza. A obra, que ficava na lateral do edifício Inter Walter Sprengel e mostrava o ator Jack Nicholson na pele de Jack Torrence, personagem do filme de Stanley Kubrick, foi retirada após notificações e multas emitidas pela Secretaria Municipal de Urbanismo, da Prefeitura de Curitiba.

Fãs de Harry Styles, ex-One Direction, criam rede “profissional” para acampar por mais de um mês à espera de show em Curitiba

Um grupo de fãs do cantor Harry Styles, que se apresenta em 10 de dezembro em Curitiba, já estava acampado, nesta manhã de quinta-feira, 10 de novembro, em frente aos portões da Pedreira Paulo Leminsky, local do show. Eles chegaram no local no dia 5 de novembro. E tudo isso para garantir o direito de estar o mais perto possível do astro que já fez parte da banda One Direction, formada em 2010 no Reino Unido, junto com Louis Tomlinson, Liam Payne e Niall Horan.

Ministro da Justiça anuncia normalização da circulação nas rodovias com fim de bloqueios

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, anunciou hoje a normalização da circulação viária no país. Em publicação nas redes sociais, o ministro disse que a medida foi concretizada após atuação continuada da Polícia Rodoviária Federal (PRF). No dia 30 de outubro, após o anúncio da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva para a Presidência da República em segundo turno, grupos de caminhoneiros bolsonaristas iniciaram bloqueios em diversos pontos do país, inconformados com a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Empresária de Sarandi recebe o prêmio de R$ 1 milhão do Nota Paraná

O Governo do Estado, por meio da secretaria estadual da Fazenda, entregou nesta quinta-feira (10) o prêmio máximo do programa Nota Paraná. A ganhadora, empresária de Sarandi, Noroeste do Estado, levou R$ 1 milhão no sorteio de outubro do programa. A premiação foi realizada na Prefeitura de Sarandi.

Lula posta fala sobre mercado no Twitter e diz: ‘Podem ficar tranquilos’

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva publicou nas redes sociais vídeo de sua declaração à imprensa em que relativiza a reação do mercado financeiro às suas críticas à “estabilidade fiscal”. Junto ao vídeo, Lula escreveu: “Podem ficar tranquilos”.

Canobbio, do Athletico, é chamado pelo Uruguai para a Copa do Mundo; Terans fica de fora

O ponta Agustin Canobbio, do Athletico, foi incluído entre os 26 convocados para o Uruguai na Copa do Mundo de 2022, no Qatar. O técnico Diego Alonso divulgou a lista nesta quinta-feira (10). Outro jogador uruguaio do Furacão, o meia David Terans, ficou de fora. No Athletico, Canobbio tem jogado como meia-ponta pelo ldado direito. Aos 24 anos, ele foi contratado no início deste ano. Soma 24 jogos pelo Furacão na temporada, sendo 18 como titular, e marcou dois gols.

