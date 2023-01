Com gols de Benzema e Kroos, o Real Madrid venceu o Athletic Bilbao por 2 a 0 neste domingo, no San Mamés, pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol. A vitória foi essencial para que o Barcelona não abrisse ainda mais distância na tabela de classificação.

A vitória deixou o Real Madrid na segunda posição, com 41 pontos, contra 44 do Barcelona, que lidera o torneio. Real Sociedad, com 38, e Atlético de Madrid, com 31, completam o grupo da Liga dos Campeões da Europa. O Athletic Bilbao, por sua vez, conheceu a sua quarta derrota consecutiva. Com isso, acabou ficando em oitavo lugar, com 26 pontos.

O Real Madrid começou pressionando o rival, mas o Bilbao colocou Courtois para trabalhar em vários momentos da partida. Aos nove minutos, o goleiro salvou com a ponta dos dedos um arremate de Paredes. O time da casa desperdiçou grandes oportunidades de abrir o marcador e acabou castigado.

Aos 23 minutos, Valverde mandou a bola para dentro da área, Asensio tentou o cabeceio e jogou para trás, melhor para Benzema, que acertou um bonito voleio para fazer 1 a 0. O Bilbao acabou sentindo o gol e passou a assistir o Real jogar. Vinícius Júnior ainda teve a chance de ampliar ainda no primeiro tempo, mas jogou nas mãos de Unai Simón.

Na segunda etapa, o domínio foi total do Real Madrid. Apesar de não criar muitas oportunidades, o time merengue anulou o rival e não o deixou criar. A primeira grande chance foi apenas aos 20 minutos, quando Asensio recebeu de Benzema e mandou rente à trave.

O Bilbao chegou a marcar, em uma das poucas chegadas no ataque, com Iñaki Williams, mas a arbitragem pegou impedimento e anulou o lance, melhor para o Real, que ampliou aos 44 minutos. Rodrygo recuperou a bola no meio de campo, tabelou com Valverde e deu para Kroos. O alemão chutou de primeira para dar números finais ao embate.

A vitória acaba espantando a crise em cima do Real Madrid, que vinha passando por um momento conturbado na temporada, fazendo até o técnico Ancelotti prometer ir com tudo em busca do título do Mundial de Clubes.