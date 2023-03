Beatriz Haddad Maia fez uma partida de superação nesta sexta-feira, em sua estreia no WTA 1000 de Indian Wells, para bater a checa Katerina Siniakova e avançar para a próxima fase. Depois de perder o primeiro set por 7 a 5, passou sufoco no segundo, mas venceu no tie-break e fechou a parcial em 7/6 (7/4). Em seguida, concretizou a vitória com um 6/3 no set final.

Tenista número 13 do ranking mundial, Bia terá pela frente um duelo com a britânica Emma Raducanu, campeã do US Open de 2021, ex-décima colocada da WTA e atual 77ª. As duas tenistas nunca se enfrentaram. Caso passe por Raducanu, em duelo previsto para segunda-feira, e vá às oitavas, a brasileira pode reencontrar a número 1 do mundo Iga Swiatek, sete meses depois de vencê-la em partida histórica no Aberto do Canadá.

No duelo deste sábado, Bia fez um primeiro set equilibrado contra Siniakova. Venceu o primeiro game e só foi ficar em desvantagem no sétim, quando a adversária buscou a virada por 4 a 3 com um quebra. Então, respondeu quebrando o serviço da checa, retomou a dianteira e, com 5/6 no placar, esteve perto de fechar a parcial com vitória, mas cedeu nova virada e acabou derrotada por 7/5.

O segundo set começou bem para a brasileira, que abriu 2 a 0 com uma quebra no segundo game, mas logo também teve o serviço quebrado. Não sustentou a vantagem e deixou Siniakova colocar 5 a 3 no placar. A um game da derrota, venceu três seguidos para empatar por 6 a 6 e conquistar o triunfo por 7 a 4 no tie-break. No set final, mostrou mais vigor e confiança, fechando a parcial de 6/3 com tranquilidade.

Mais cedo, Bia Haddad também avançou na disputa por duplas. Ao lado da alemã Laura Siegemund, bateu a japonesa Eri Hozumi e a russa Yana Sizikova por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1.

OUTROS JOGOS

Possível adversária de Bia em caso de classificação para as oitavas, Iga Swiatek esteve em quadra neste sábado e atropelou a americana Claire Liu com uma vitória por 2 sets a 0. Aplicou um 6/0 no primeiro set e por pouco não repetiu o “pneu” no segundo, vencido por ela por 6/1.

Na disputa masculina, o russo Daniil Medvedev, número 6 do mundo, venceu o americano Brandon Nakashima com parciais de 6/4 e 6/3. O também russo Andrey Rublev, sétimo do ranking da ATP, superou o checo Jiri Lehecka (6/4 e 6/2).

O brasileiro Rafael Matos foi para a quadra na competição por duplas, ao lado do parceiro espanhol David Vega Hernández e acabou derrotado por 2 sets a 1 pelo indiano Rohan Bopanna e o companheiro australiano Matthew Ebden, com parciais de 5/7, 6/3 e 6/10.