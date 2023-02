Beatriz Haddad Maia está a um passo de chegar à decisão do WTA 500 de Abu Dabi. Neste sábado, a brasileira fará um tira-teima com a suíça Belinda Bencic e apostará no saque e no jogo agressivo para desempatar o confronto e passar pela semifinal.

Rivais desde o juvenil, brasileira e suíça se enfrentaram duas vezes em 2022, com uma vitória para cada lado. Impiedosa, a rival fez 6/3 e 6/2 no Aberto de Sydney, na Austrália. E parecia querer repetir a dose no Aberto do Canadá, quando fez 6/2 no primeiro set. Mas a brasileira virou com duplo 6/3.

Após fazer seu melhor jogo do ano nas quartas de final contra Elena Rybakina (3/6 6/3 6/2 e 2h04 de duração), Bia Haddad já mudou o foco para o duelo deste sábado, quando buscará nova vitória para avançar à decisão de seu primeiro torneio no ano.

“Hoje (sexta-feira) consegui jogar um tênis agressivo e sacar muito melhor que ontem, então espero levar isso para o jogo contra a Bencic amanhã (sábado)”, revelou Bia. “Vai ser um jogo numa quadra grande, contra uma jogadora grande e experiente. Sei das minhas qualidades e das qualidades dela. A gente se conhece bastante desde o juvenil e também nos enfrentamos em duas vezes no ano passado. Vou fazer o meu melhor, buscar evoluir o meu tênis, ser corajosa e vamos ver o que acontece.”

Bia sabe que não pode cometer os erros bobos apresentados nas oitavas de final que quase custaram a eliminação diante de Yulia Putintseva. Ciente que melhorou, ela celebrou muito o resgate do bom jogo apresentado diante da também Casaque Rybakina.

“Estou feliz com o trabalho de hoje. Mais uma vez foi no terceiro set, então tive que ter bastante paciência para conseguir quebrar, ser humilde durante o jogo e criar oportunidades mesmo sabendo que ela estava jogando melhor em alguns momentos”, disse. “Ontem quinta-feira) também tive um jogo bem duro, com característica diferentes, então estou feliz com esse trabalho e também de estar conseguindo melhorar durante o jogo.”