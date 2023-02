Beatriz Haddad Maia protagonizou uma despedida precoce no Torneio de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, nesta segunda-feira. A tenista número 1 do Brasil desperdiçou chances, com direito a dois match points, e acabou levando uma dura virada da romena Sorana Cirstea, que venceu por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (9/7) e 7/5.

Foi a partida mais longa do ano até agora no circuito feminino, com duração de 3h29min, sob o forte sol de Dubai. Bia teve duas oportunidades para fechar o jogo no segundo set, mas Cirstea salvou os match points, levou o duelo para o tie-break e usou sua experiência para derrubar a brasileira.

Diante da rival de 32 anos, Bia adotou uma postura agressiva desde o início da partida. E vinha sendo bem-sucedida até o tie-break do segundo set. Como aconteceu em outros jogos neste início de temporada, a brasileira encontrou dificuldades para fechar o confronto. Cirstea é a atual 70ª do mundo, mas já foi a 21ª.

O longo duelo foi marcado por seguidos erros não forçados, de ambas tenistas. Bia terminou o jogo com 43, contra 42 da romena, que registrou maior número de bolas vencedoras: 42 a 28.

No Torneio de Dubai, de nível WTA 1000, Bia tinha a possibilidade de subir posições no ranking e romper a barreira do Top 10 pela primeira vez na carreira. Para tanto, precisaria chegar à final.

Agora a atual número 12 do mundo terá que esperar pelo Torneio de Indian Wells, nos Estados Unidos, para se aproximar da lista das 10 melhores do mundo. A tradicional competição terá início em 8 de março.