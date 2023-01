A brasileira Beatriz Haddad Maia estreou com vitória no Torneio de Adelaide 2, de nível WTA 500, na Austrália. Na madrugada desta segunda-feira, ela superou a romena Sorana Cirstea por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/1, em menos de duas horas de confronto. Pelo qualifying do Aberto da Austrália, Laura Pigossi avançou e Felipe Meligeni foi eliminado.

Em preparação para o primeiro Grand Slam da temporada, Bia fez grande partida do começo ao fim contra Cirstea, na segunda competição disputada na cidade de Adelaide. A brasileira só encontrou alguma dificuldade no set inicial, quando chegou a perder o saque e teve chances de fechar a parcial sem precisar do tie-break.

No segundo set, ela manteve a confiança em alta e atropelou a rival, atual 43ª do mundo. Número 15 do ranking, Bia vai enfrentar nas oitavas de final a vencedora do duelo entre a americana Amanda Anisimova e a russa Liudmila Samsonova.

Bia também vai jogar nas duplas em Adelaide. E a estreia será justamente contra a compatriota Luisa Stefani. Bia formará dupla com a chinesa Shuai Zhang enquanto Luisa vai jogar com a americana Taylor Towsend.

ABERTO DA AUSTRÁLIA

O Brasil estreou com vitória e derrota no qualifying do primeiro Grand Slam da temporada. Medalhista olímpica nas duplas, Laura Pigossi venceu a belga Magali Kempen por 2 a 0, com 6/2. Na sequência, a brasileira vai enfrentar a japonesa Misaki Doi. Laura, atual 113º do mundo em simples, precisa de mais duas vitórias para entrar na chave principal de simples em Melbourne. Ela nunca disputou a parte principal da competição australiana.

Já Felipe Meligeni se despediu de forma precoce do Grand Slam australiano. Ele foi derrotado na estreia pelo austríaco Sebastian Ofner por 7/6 (8/6) e 6/4. Número 165 do ranking, o sobrinho de Fernando Meligeni nunca disputou a chave principal de um Major na carreira.

O Brasil ainda tem Carolina Meligeni e Matheus Pucinelli no quali. Eles devem estrear entre a noite desta segunda e a madrugada de terça, pelo horário de Brasília. Bia Haddad e Thiago Monteiro já estão garantidos na chave principal do Aberto da Austrália.