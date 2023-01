Beatriz Haddad Maia se despediu da chave de simples do Aberto da Austrália nesta quarta-feira. A tenista número 1 do Brasil e 14ª do mundo oscilou demais em quadra, cometeu muitos erros e acabou sendo derrotada pela espanhola Nuria Parrizas Diaz, atual 75ª do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (13/11) e 6/2, em 2h09min de confronto.

O revés surpreende porque a brasileira vinha em grande momento, com boas atuações desde a temporada passada. Tanto que nesta semana passou a exibir sua melhor colocação no ranking da WTA. O resultado também chamou a atenção porque Bia venceu na estreia nas últimas edições em que esteve em Melbourne: 2018, 2019 e 2022.

A partida desta quarta estava marcada para terça, mas foi adiada em razão da chuva em Melbourne. A programação da competição segue prejudicada devido ao meu tempo. Nesta quarta, por exemplo, houve jogos da primeira e da segunda rodadas quase ao mesmo tempo. Eliminada na chave de simples, Bia agora se concentrará nas duplas, quando jogará ao lado da chinesa Shuai Zhang – a brasileira foi vice-campeã no ano passado.

Quase tudo deu errado para Bia nesta estreia no Aberto da Austrália. O primeiro set foi marcado por erros e irregularidade por parte de ambas as tenistas. Cada um faturou duas quebras de saque. A oscilação adentrou um parelho tie-break, no qual Bia salvou 10 set points até ceder a vitória à espanhola.

O começo do segundo set complicou ainda mais a vida da brasileira. Exibindo certo abatimento, ela caiu de produção e viu a adversária iniciar com quebra de saque. Bia até reagiu rapidamente e devolveu a quebra. Mas, quando estava perto de assumir a liderança do placar, voltou a perder o saque. Diaz liderava por 4/2.

A chuva, então, voltou a cair em Melbourne e o jogo foi paralisado, dando oportunidade para a brasileira se recompor psicologicamente e “voltar” para a partida. Mas a interrupção não durou nem cinco minutos. E, na retomada do jogo, a espanhola sustentou a vantagem e confirmou a vitória.

Na segunda rodada, Parrizas Diaz vai enfrentar a russa Anastasia Potapova. Em outros resultados do dia, a americana Coco Gauff (7ª cabeça de chave) eliminou a britânica Emma Raducanu, campeã do US Open de 2021, por 6/3 e 7/6 (7/4). Já a casaque Elena Rybakina (22ª), atual campeã de Wimbledon, venceu a eslovena Kaja Juvan por 6/2 e 6/1.

MASCULINO

Um dos candidatos ao título em Melbourne, o russo Daniil Medvedev (7º) venceu mais uma com tranquilidade. O ex-número 1 do mundo bateu o local John Millman por 7/5, 6/2 e 6/2. Seu adversário na terceira rodada ainda não foi definido.

O grego Stefanos Tsitsipas (3º) também fez a sua parte ao eliminar outro tenista da casa, Rinky Hijikata, por 6/3, 6/0 e 6/2. Venceram também o russo Karen Khachanov (18º) e o japonês Yoshihito Nishioka (31º).