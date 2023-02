Beatriz Haddad Maia faz nesta quinta-feira seu quarto duelo em uma semana contra uma tenista do Top 10 do ranking. Com retrospecto positiva de duas vitórias e somente um revés, a brasileira esbanja confiança para o primeiro embate da carreira contra a americana Jéssica Pegula no WTA 500 de Doha.

Em busca de vaga em mais uma semifinal de torneio de peso – cansada, caiu diante de Belinda Bencic, em Abu Dabi, no sábado -, Bia Haddad espera findar com os altos e baixos para realizar uma grande partida contra a americana, segunda cabeça de chave do torneio e quarta do mundo.

“Agora enfrentarei a Pegula, que é uma jogadora que nunca joguei contra. Respeito muito a carreira e a história dela. Mas me sinto motivada e preparada para entrar na quadra e fazer o meu melhor”, disse Bia Haddad após celebrar um grande triunfo contra Daria Kazatkina, nesta quarta-feira.

“Foi uma vitória importante na minha carreira. Jogar assim contra uma top 10 e uma grande jogadora como a Daria, que é muito competitiva, consistente e sempre joga em alto nível, me deixou muito feliz com a minha vitória”, festejou. “Em alguns momentos eu não joguei da forma como gostaria, mas estou feliz que fui me perdoando e que tentei ser competitiva e briguei até o final, mesmo não jogando o meu melhor tênis. Estou feliz que amanhã terei mais uma oportunidade de fazer melhor.”

Em grande ascensão no tênis feminina, Bia Haddad já figura no 12º lugar da WTA e espera, o mais breve possível, estar entre as 10 melhores. Seguir bem em Doha é importante parta ela continuar a escalada ao ranking.