O Palmeiras goleou o Real Ariquemes por 9 a 0 na estreia do Campeonato Brasileiro Feminino. O jogo, que ocorreu na manhã de domingo, 26, no Allianz Parque, também foi palco de uma marca histórica alcançada por Bia Zaneratto.

Autora do quinto gol, a Imperatriz se tornou a maior artilheira da história do Palmeiras feminino com 38 gols em 55 partidas disputadas pela equipe palestrina. Ela deixa para trás Ary Borges e Carla Nunes, ambas com 37 gols.

Além de Zaneratto, a goleada do Palmeiras foi construída com tentos anotados por Poliana, Duda Santos, Andressinha, Bia Zaneratto, Yamila Rodríguez e Letícia Ferreira. Amanda, do Real Ariquemes, fez contra.

O primeiro tempo foi de poucos gols. O time alviverde até tinha volume de jogo, mas pecava nas finalizações. Na segunda etapa, no entanto, o Palmeiras foi muito superior e enfileirou gol atrás de gol. O placar até poderia ter sido maior, mas Zaneratto perdeu um pênalti nos acréscimos.

O jogo também foi marcado por um momento de apreensão, quando Bruna Calderan, do Palmeiras, ficou no chão após choque de cabeça com Geisi, do Real Ariquemes. A jogadora teve de ser atendida por uma ambulância e foi retirada do estádio. A assessoria do Palmeiras, no entanto, garantiu que a jogadora está bem.