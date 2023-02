Reprodução/Instagram Leila Pereira

O avião do Palmeiras está chegando. Através das redes sociais, a presidente Leila Pereira revelou as primeiras imagens da aeronave comprada recentemente para o clube paulista, visando facilitar a logística de todas as viagens para as partidas da equipe do técnico Abel Ferreira.

“Em breve nossos atletas estarão voando nesta aeronave com muito mais conforto e agilidade!! Avanti Palestra!!”, disse a presidente do clube paulista nas redes sociais.

A ideia de adquirir um avião partiu da própria Leila Pereira. A iniciativa visou gerar uma economia para o Palmeiras, que segundo levantamento feito pelo Estadão gasta em torno de R$ 1,5 milhão por mês com viagens do elenco para as partidas no Brasil e fora dele.

Por conta disso, Leila Pereira comprou um E-190 da Embraer avaliado em R$ 280 milhões, tem capacidade para 114 passageiros e é de propriedade de uma de suas empresas com o marido. Apesar de ser uma novidade para o Brasil, a ideia de um clube ter sua própria aeronave não é novidade no mundo esportivo. Nos Estados Unidos, é comum que times de basquete viagem em seus jatos próprios.

A expectativa do Palmeiras é que o avião comprado por Leila Pereira esteja pronto para uso da equipe até abril deste ano, período em que as viagens internacionais do time de Abel Ferreira deve começar por conta do início da Copa Libertadores.

DETALHES DA AERONAVE

O E-190 da Embraer comporta de 96 a 114 passageiros, tem envergadura de 28,72 metros e comprimento de 36,24m. A aeronave pode alcançar 871 km/h de velocidade máxima e tem alcance de 4.537 km. O primeiro voo desse modelo, um projeto próprio da Embraer, ocorreu em março de 2004.

O peso máximo de decolagem é de 51.800 kg e o de aterrissagem, de 44.000 kg. A carga máxima é de 13.047 kg e o combustível máximo utilizável de 12.971 kg. Segundo a fabricante, o modelo é espaçoso e econômico.

O valor de uma aeronave é muito variável. Em 2021, um modelo como o que Leila adquiriu foi avaliado em US$ 55 milhões, algo em torno de R$ 280 milhões na cotação atual. O E-190 tem duas versões, o E-1 e o E-2. Ainda não há informação de qual foi comprada pela presidente do Palmeiras. O E-2 é uma versão mais nova e mais cara, podendo superar R$ 300 milhões,