O Borussia Dortmund confirmou a boa fase no Campeonato Alemão ao derrotar, neste domingo, o Bayer Leverkusen por 2 a 0. Com 34 pontos, o time do técnico Edin Terzic obteve a terceira vitória seguida, aparece em quarto lugar ao lado do Freiburg, e está três pontos atrás do líder Bayern de Munique.

Já a equipe de Leverkusen, que é comandado pelo treinador espanhol Xabi Alonso, teve interrompida a sequência de cinco vitórias consecutivas na competição e agora está na nona posição com 24 pontos. Na próxima rodada, o Borussia recebe o Freiburg, no sábado. O Bayer encara o Augsburg, fora, na sexta-feira.

O primeiro gol do Borussia foi ainda no primeiro tempo. Aos 33, o atacante Karim Adeyemi aproveitou um corta-luz de Haller e chutou cruzado no canto esquerdo do goleiro finlandês Hradecky.

Mesmo em desvantagem o Bayer ainda se manteve ativo na partida, mas a reação acabou mesmo aos 8 minutos da segunda etapa com um gol contra de Tapsoba, que tentou impedir um cruzamento de Wolf, mas desviou para a própria meta.

Ainda nesse domingo jogaram também Schalke 04 e Colonia, que ficaram no 0 a 0.

O resultado manteve o Schalke na lanterna (10 pontos). O Colonia é o 12º, com 22.