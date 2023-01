Após emplacar forte sequência de vitórias e disparar na liderança da Conferência Leste da NBA, o Boston Celtics vive situação incomum nesta temporada. O time sofreu sua terceira derrota consecutiva, na noite desta quinta-feira, ao ser batido pelo irregular New York Knicks por 120 a 117, em casa.

O resultado e a série negativa surpreendem porque as principais equipes da NBA ainda não chegaram àquela fase em que poupam titulares visando a disputa dos playoffs. Jayson Tatum, por exemplo, não apenas foi titular, como brilhou novamente, com seus 35 pontos e 14 rebotes.

A única baixa na melhor equipe da temporada até agora foi Marcus Smart. Outros, como Al Horford, estiveram abaixo da média, com apenas seis pontos. Jaylen Brown se destacou, com 22 pontos e nove rebotes. Mas foi firme em sua autocrítica ao fim da partida. “Precisamos ser melhores. Hoje tivemos um jogo difícil. Mas eu posso jogar melhor do que joguei hoje”, comentou.

O cestinha da partida foi Julius Randle, autor de 37 pontos, além de nove rebotes. Jalen Brunson também foi bem, com 29 pontos e sete assistências. O 27º triunfo deixou os Knicks na cola do Miami Heat, sexto colocado, e da zona de classificação dos playoffs. O time de Nove York soma 23 derrotas. Já os Celtics seguem na ponta do Leste, ainda com o melhor aproveitamento do campeonato: 35/15.

Na disputa pelas primeiras posições desta tabela, o Cleveland Cavaliers venceu mais uma fora de casa. Superou o Houston Rockets por 113 a 95 e sustentou o quinto lugar da classificação, com 30 triunfos e 20 derrotas. Darius Garland comandou os visitantes, com 26 pontos e nove assistências. Evan Mobley anotou um “double-double” de 21 pontos e 10 rebotes. O brasileiro Raulzinho esteve em quadra por apenas três pontos e não conseguiu dar maiores contribuições ao time.

Longe de brigar pelas primeiras posições da Conferência Oeste ou por vaga nos playoffs, o Houston Rockets vive temporada complicada, já sem ídolos, como James Harden. O time é o último colocado da tabela e dono da pior campanha da temporada até agora, com apenas 11 vitórias e 38 revezes.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

Charlotte Hornets 111 x 96 Chicago Bulls

Brooklyn Nets 122 x 130 Detroit Pistons

Boston Celtics 117 x 120 New York Knicks

Houston Rockets 95 x 113 Cleveland Cavaliers

Phoenix Suns 95 x 99 Dallas Mavericks

Los Angeles Clippers 138 x 100 San Antonio Spurs

