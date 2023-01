A direção do Botafogo confirmou neste sábado que chegou a um acordo com o Lyon para liberar o atacante Jeffinho por empréstimo. O jogador de 23 anos vai fazer exames médicos no clube francês na segunda-feira. Se for aprovado, o atleta será efetivado como novo reforço do Lyon.

“Há apenas nove meses, Jeffinho foi apontado como uma perspectiva de desenvolvimento para o recém-criado Botafogo B e, no mesmo ano, lutará por uma vaga na Europa. Uma grande inspiração para os jovens atletas escolherem o Botafogo para realizar seus sonhos no futebol”, afirmou o clube carioca, em comunicado.

A transferência visa manter o jogador dentro do conglomerado de clubes que pertence ao americano John Textor, dono da SAF do Botafogo. O jovem destaque do time carioca vinha chamando a atenção de grandes europeus nos últimos meses. E, diante da perspectiva de perder o jovem talento, Textor decidiu pela transferência para o Lyon, clube que adquiriu recentemente.

O Lyon passou a fazer parte a Eagle Football Holdings, que tem o empresário americano como controlador. “A negociação abre um novo mercado internacional para o Glorioso e marca o início de uma ação em parceria entre Botafogo, Lyon e Resende (que integra a rede do OL) com um caminho sólido para os jovens atletas à Europa.”

No comunicado, o time carioca argumentou que a aproximação com o Lyon poderá render frutos para o elenco botafoguense. “No projeto do Botafogo para os próximos anos, esse reposicionamento no mercado europeu é um primeiro passo para gerar muito mais negócios no futuro. A cultura colaborativa que surge após o crescimento da Eagle Football Holdings valoriza os atletas (ativos) e eleva o Clube a uma nova realidade em suas relações no exterior.”

O clube afirmou ainda que buscará reforço no mercado para ocupar a vaga deixada por Jeffinho. “O Botafogo segue atento ao mercado para reforçar o elenco para a temporada 2023 e buscará fortalecer seu sistema ofensivo.”